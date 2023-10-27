Samanyolu Haber /Spor / İstanbul derbisinde Kasımpaşa, İstanbulspor’u 3-1 yendi /27 Ekim 2023 23:05

İstanbul derbisinde Kasımpaşa, İstanbulspor’u 3-1 yendi

İstanbul derbisinde Kasımpaşa, İstanbulspor'u sahasında rahat bir oyunla 3-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fall, 56’da Aytaç ve 72. dakikada Ngoy kaydetti. İstanbulspor’un tek golü 76’da Emir Kaan’dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 18 puana yükselirken, İstanbulspor 5 puanla 19. sırada kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbulspor da sahasında yine bir İstanbul derbisi oynayacak ve Pendikspor’u ağırlayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Coly’nin pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Loshaj’ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top arkaya açıldı. Gomis önüne düşen topu kafa vuruşuyla Fall’a bıraktı. Fall’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

45. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao’nun ortasında arka direkte topa yükselen Muammer’in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Hajradinovic’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis hemen solundaki Aytaç’ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç Kara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

72. dakikada Kasımpaşa 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta sahada topu uzaklaştırmak isteyen Okan Erdoğan’dan topu kapan Ngoy ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Ngoy topu ağlarla buluşturdu: 3-0

76. dakikada İstanbulspor farkı 2’ye indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sambissa kalecinin yanından topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Emir Kaan Gültekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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