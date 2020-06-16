İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistini yüzde 40 küçük yapmışlar !

Önceki gün yapılan açılışta pistin 3 bin 60 metre uzunluğunda ve 45 metre eninde olduğu anlaşıldı. Projeye göre pist alanı toplam 225 bin metrekare olması gerekirken, 137 bin metrekare inşa edilmiş oldu. Yani pist toplamda yüzde 40 küçüldü. Ayrıca pistin sadece bir tarafında 375 metre beton kaplama, kalanın asfalt yapılması da eleştirildi.







Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, pistin, arazi iyileştirme ve dolgu masraflarından kaçınmak için kısaltıldığı iddia edildi. Havalimanının yapımını ve işletmesini üstlenen İGA pistin kısaltılması ve diğer iddialarla ilgili sorulara ise yanıt vermekten kaçındı.





KONTROL EDECEK KİŞİ, İGA'DA MÜDÜR!

Mevzuata göre işin ihaledeki teknik şartnameye göre yapılıp yapılmadığını kontrol edecek merci, işin sahibi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ). DHMİ'nin genel müdür koltuğuna ise havalimanının devreye alınmasından hemen sonra geçen yıl temmuz ayında Hüseyin Keskin atandı.





Keskin, bu atamaya kadar, projenin yapımını ve işletmesini üstlenen Limak, Cengiz, Mapa ve Kalyon ortaklığı İGA'nın İcra Kurulu Başkanı'ydı. 10 milyar 247 milyon euro (78.7 milyar TL) yatırım, 22 milyar 152 milyon euro (170.3 milyar TL) ihale bedeli ve toplam 32.4 milyar euro (249.2 milyar TL) ekonomik büyüklük ile Türkiye tarihinin en yüksek bütçeli projesindeki bu atama dikkat çekmişti.





PROJEDE REVİZYONA GİDİLMİŞTİ

Kanal İstanbul projesi planlanan tarihte hayata geçirilemediği için, 2.5 milyar metreküp dolgu malzemesi sağlanamamış ve İstanbul Havalimanı arazisinde istenilen kot düzeyi düşürülmüştü. Havalimanının yüksekliğiyle ilgili yapılan revizyon, daha az dolgu miktarı gerektiği için inşaatı yapan ortak girişim grubunun maliyetlerinde düşüşe yol açmıştı.





O dönem hükümet yetkilileri, aradaki farkın devletin kasasına gireceğini açıklamıştı. Aynı şekilde şartnamedekinden daha kısa yapılan üçüncü pistin de düşen maliyetinin devlete aktarılıp aktarılmayacağı merak konusu oldu.





PROJE YÜZDE 40 KÜÇÜLDÜ

Projeye göre pist alanı toplam 225 bin metrekare olması gerekirken, 137 bin metrekare inşa edilmiş oldu. Yani pist toplamda yüzde 40 küçüldü. Pistin bu denli küçülmesinin ardında, arazi iyileştirme ve dolgu masraflarından kaçınma çabası olduğu iddia edildi.