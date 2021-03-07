İstanbul Valiliği'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.





Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:





1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.





2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.





3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.





4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.





5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.





6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.





7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.





8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.





Alternatif yollar





Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle:





1.Gümüşsuyu Caddesi





2.Tarlabaşı Bulvarı





3.Refik Saydam Caddesi





4.Sıraselviler Caddesi