Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması /07 Mart 2021 23:37

İstanbul Valiliği'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde şehirdeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.

3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.

8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar 

Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle: 

1.Gümüşsuyu Caddesi

2.Tarlabaşı Bulvarı

3.Refik Saydam Caddesi

4.Sıraselviler Caddesi
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