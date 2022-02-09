İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam kararı

“YÜKSEK MALİYETLER KARŞISINDA DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”





Artan maliyetler nedeniyle zam yapma kararı aldıklarını belirten Nama, “Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı. Mazot, elektrik fiyatları 4 katına çıktı. 125 liralık bir çuval unun fiyatı 300 lira oldu. Halka ucuz ve sağlıklı ekmeği sürekli verebilmek için bu fiyat düzenlemesi zorunlu oldu. Kasım-Aralık-Ocak ve Şubat'ın ilk haftası boyunca yani 4 aydır ekmeğe zam yapmayarak bu kara kış günlerinde halka ucuz ekmek verebilmek için 100 milyon liralık ek maliyete katlandık. Kamuoyunun ve halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz.





TALEP PATLAMASI YAŞANMIŞTI





UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU





İstanbul'da 250 gram olarak 1.25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 60 zamlanarak, 2 TL'den satılacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."Sözcü'ye konuşan Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yapılan zamla ilgili şunları söyledi:Geçtiğimiz aralık ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından İstanbul'da 1.25 liraya satılan Halk Ekmek'e talep tavan yapmıştı. Günde 1.5 milyon somun ekmek üretme kapasitesine sahip olan Halk Ekmek'e günlük talep 1.9 milyona çıkmıştı. Fabrikalar yoğun talebi karşılayabilmek için aralık ayından itibaren kapalı oldukları pazar günleri de üretim yapmaya başlamıştı.İstanbul’da birkaç kuruş daha ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar, yağmur ve kar dinlemeden İstanbul Halk Ekmek büfeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Eksi 3-5 derecede kuyruğa giren vatandaşlar, evinin yakınında 3 liradan satılan ekmeğe güçleri yetmediği için kilometrelerce uzaktaki Halk Ekmek büfesine gitmişti.