Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam kararı /09 Şubat 2022 21:32

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam kararı

Hayat pahalılığının artmasıyla vatandaşların ucuz olmasından dolayı daha çok rağbet gösterdiği Halk Ekmek'e İstanbul'da yüzde 60 oranında zam yapılacağı açıklandı. 1.25 TL olan ekmeğin fiyatı böyle 2 TL'ye yükselmiş olacak.

SHABER3.COM

İstanbul'da 250 gram olarak 1.25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 60 zamlanarak, 2 TL'den satılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."

“YÜKSEK MALİYETLER KARŞISINDA DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Sözcü'ye konuşan Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yapılan zamla ilgili şunları söyledi:

Artan maliyetler nedeniyle zam yapma kararı aldıklarını belirten Nama, “Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı. Mazot, elektrik fiyatları 4 katına çıktı. 125 liralık bir çuval unun fiyatı 300 lira oldu. Halka ucuz ve sağlıklı ekmeği sürekli verebilmek için bu fiyat düzenlemesi zorunlu oldu. Kasım-Aralık-Ocak ve Şubat'ın ilk haftası boyunca yani 4 aydır ekmeğe zam yapmayarak bu kara kış günlerinde halka ucuz ekmek verebilmek için 100 milyon liralık ek maliyete katlandık. Kamuoyunun ve halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz.

TALEP PATLAMASI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz aralık ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından İstanbul'da 1.25 liraya satılan Halk Ekmek'e talep tavan yapmıştı. Günde 1.5 milyon somun ekmek üretme kapasitesine sahip olan Halk Ekmek'e günlük talep 1.9 milyona çıkmıştı. Fabrikalar yoğun talebi karşılayabilmek için aralık ayından itibaren kapalı oldukları pazar günleri de üretim yapmaya başlamıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

İstanbul’da birkaç kuruş daha ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar, yağmur ve kar dinlemeden İstanbul Halk Ekmek büfeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Eksi 3-5 derecede kuyruğa giren vatandaşlar, evinin yakınında 3 liradan satılan ekmeğe güçleri yetmediği için kilometrelerce uzaktaki Halk Ekmek büfesine gitmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam kararı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:08