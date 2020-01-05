Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul'da simit 2 TL oldu! /05 Ocak 2020 18:56

İstanbul'da simit 2 TL oldu!

2020 yılına köprü geçiş ücretinden vergilere simitten ekmeğe zam yağmuru altında girildi. İstanbul'da 1,75 TL olan simit (100 gram) fiyatı 2 TL oldu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Karara göre 100 gram simit 25 kuruşluk zamla 2 Türk Lirası'ndan satılacak. 

Susam ve una gelen zam sebebiyle maliyetlerinin arttığı belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Veysi Maskan, “İki yıldan beri ilk defe zam yaptık. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor.” dedi.

Vatandaşlar ise, “Simit başına 25 kuruşluk artış bizim için çok fazla.” ifadelerini kullanıyor.
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