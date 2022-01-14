İstanbul'daki mülteci apartmanını ateşe verdiler, 3 kişi dumandan zehirlendi

kronos34.news'ingöre, İstanbul Fatih’e bağlı Molla Gürani Mahallesi’nde bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 5 katlı binada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavganın ardından bir grup, binanın boş olan bodrumunu ateşe vererek kaçtı. Alevler bir anda büyürken, tüm binayı yoğun duman kapladı.Yangın sırasında üçüncü katta bulunan ve paniğe kapılan bir mülteci, pencereden atladı. Yine üç mülteci de yoğun dumandan etkilendi.İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.3. kattan atlayan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralı ile dumandan etkilenen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.