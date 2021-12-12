Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'la ilgili karla karışık yağmur açıklaması /12 Aralık 2021 16:55

İstanbul'la ilgili karla karışık yağmur açıklaması

İstanbul'la ilgili Çarşamba günü için karla karışık yağmur tahmini geldi.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde etkili olacak yağışların uyarını yaparken İstanbul için de kar açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yağışların 1 hafta süreceğini belirten Şen, "Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti:

"Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok"

ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor!

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, gece 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'la ilgili karla karışık yağmur açıklaması Sonraki Haber >>

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:01