İstanbul'un suyunu karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72.53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8.02'ye, 71.41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3.19'a düştü.





Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı. Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise 22.34 olarak ölçüldü.





İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50.51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.





Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda azalma olduğunu söyledi.





Yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor" dedi.Ağustos ayı içerisinde Trakya bölgesinde yağışlarda diğer aylara göre daha çok azalma olduğunu belirten Tecer, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla barajların dolacağını belirtti.