İşte akıllardaki soru: ABD İran'a saldırır mı?

Cumhuriyetçilerden İran'a saldırı baskısı

Cumhuriyetçiler Biden'ı Amerikan güçlerini kolay hedef haline getirmekle suçluyor.

"Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz"

Buna karşın, Irak'ta deniz piyadesi olarak dört kez görev yapmış olan Demokrat Temsilci Seth Moulton, Cumhuriyetçilerin savaş çağrılarına karşı çıktı.

Analistler ne dedi?



"Doğrudan saldırı tırmandırır"





"Bu yönetim bu yemi yutmuyor"





"Doğrudan İran'a saldırmak bize ne kazandırır?"



