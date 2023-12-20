İşte AKP'nin İstanbul anketinden çıkan ilginç sonuçlar

Kapalı zarfta 3’er isim istendi





Hangi isimler şanslı görülüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını belirlerken, temayülden çıkan isimlerin yanı sıra, kamuoyu araştırmalarını da dikkate alacağı belirtiliyor. Bu çerçevede AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından farklı kamuoyu şirketlerine yaptırılan anketler bu hafta Erdoğan’ı sunulacak.

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