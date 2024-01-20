Almanya'nın 'yeni vatandaşlık yasası' ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları

YENİ YASANIN GETİRDİKLERİ





Vatandaşlığa geçiş süresi





Çifte vatandaşlık





Anayasaya bağlılık





Yahudi yaşamının korunmasına bağlılık

Yeni yasanın metnine, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Almanya'da İsrail ve Yahudi karşıtı gösterilerin yapılması ile birlikte bir madde daha eklendi. Bu madde ile Alman vatandaşlığını almak isteyenlere, "Hukuksuz nasyonal sosyalist iktidarı ve onun sonuçları sebebiyle, Almanya'nın, özellikle Yahudi yaşamının korunmasına yönelik özel tarihi sorumluluğuna bağlılık" şart koşuluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile ilgili olarak da "Saldırı savaşı yürütme yasağına" dikkat çekilerek, buna karşı olanların Alman vatandaşı olmasının engellenmesi öngörülüyor.

Dil yeterliliği





Geçim

Vatandaşlık yasasının yeni hali, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere prensipte kendi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin geçimini sağlama zorunluluğu getiriyor. 1974'ten önce, dönemin Batı Almanyası'na "misafir işçi" sıfatı ile gelenler ve yine o dönemin Doğu Almanyası'na dış ülkelerden gelen sözleşmeli işçiler ise bu zorunluluktan muaf tutuluyor.

Vatandaşlığın geri alınması





Vatandaşlığa geçiş töreni





Sayılar ve yürürlüğe giriş

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan yabancı sayısının yaklaşık 12 milyon kişi civarında olduğunu bildirdi. Bunlardan yaklaşık 5,3 milyonluk bir kesimin en az on yıldır Almanya'da ikamet ettiği belirtiliyor. Yasanın yeni halinin üç ay içinde, Nisan ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.