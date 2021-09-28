İşte Bugünün önemli gelişmeleri

POLİS VE JANDARMA 'KHK'LI AVINA ÇIKTI

Aksaray’da 45 eğitim kurumu ve kişisel gelişim merkezine “KHK’lı çalıştırılıyor mu?” diye eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, valilik ve milli eğitim müdürlüğüne gelen ihbarları değerlendirdikten sonra gerçekleştirdiği ve teknik ve fiziki takip yaptığı öğrenildi.Operasyon kapsamında sözkonusu eğitim kurumlarına jandarma, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden görevlilerin ve polislerin yer aldığı toplam 225 personelle baskın yapıldı.Operasyonda ayrıca devlet personeli olup özel eğitim merkezlerinde kanunsuz olarak çalışan eğitimcilerin olup olmadığı da araştırıldı. İşletme sahibi, müdürü, müdür yardımcıları ve tüm öğretmenler sorgulandı.Devam eden operasyonlarla ilgili Aksaray Valiliği’nin açıklama yapması bekleniyor.

ALMANYA'DA KESİN OLMAYAN RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANDI









Almanya'nın genel seçimleri için son açıklanan rakamlara göre seçimin galibi %25.7 oy alan SPD oldu, onu oyların %24.1'ini alan CDU/CSU ittifakı izledi.

Almanya'daki seçimlerde en yüksek oyu alan SPD, Berlin belediye başkanlığını da kazandı. Partinin adayı Franziska Giffey, Berlin'in ilk kadın belediye başkanı olacak.

Seçim sistemine bağlı olarak milletvekili sayısı 735’e yükselen Federal Meclis’e 18 Türkiye kökenli vekil girdi. Bu isimler arasında Yeşiller’den Cem Özdemir, SPD'den Derya Türk-Nachbaur ve CDU’dan Serap Güler de bulunuyor.













ALMANYA'DA YENİ HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI





Almanya'da Partilerin iktidar olabilmek için yeni bir koalisyon kurması gerekecek. Son sekiz yıldır ülkeyi yöneten Mevcut koalisyonun ortakları SPD ve CDU/CSU bir birleriyle yeni bir hükümet kurmak istemediklerini açıkça belirttiler

SPD lideri Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile koalisyona yeşil ışık yaktı. Yeşiller partisi ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile yeterince ortak noktaya sahip olduklarını söyleyen Scholz, bu iki partiyle kesiştikleri alanlar olduğunu belirtti.





SPD, Yeşiller ve FDP’nin seçimlerde oylarını artırdığını belirten Scholz, bu nedenle bu partilerin hükümet kurma görevini kabul etmesi gerektiğini belirtti.





Almanya anayasasında diğer demokrasilerden farklı olarak seçimlerde birinci gelen partinin, Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti kurma görevini de alacağı gibi bir madde bulunmuyor. Meclis çoğunluğunu arkasına almayı başaran parti lideri hükümeti de kurabiliyor.





Seçimlerde CDU/CSU'nun başbakan adayı olarak yarışan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet de bu koalisyon için çaba gösterilmesi gerektiği görüşünde. Ancak partisi içinde Laschet ile hemfikir olmayanların sayısı az değil.





‘ERDOĞAN’A HAKARET’ BİLANÇOSU: 160 BİN 169 SORUŞTURMA, 3 BİN 625 HAPİS CEZASI





Adalet Bakanlığı, adli birimlere ait verilere dayanarak hazırlanan 2020 yılı Adalet İstatistikleri raporunu yayınladı.





Son verilerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan savcılıklarda görülen toplam soruşturma sayısı ise 160 bin 169’a ulaştı. Bu suç kapsamında savcılıklar, 2014 yılında 682, 2015 yılında 7 bin 216, 2016 yılında 38 bin 254, 2017 yılında 20 bin 539, 2018 yılında 26 bin 115, 2019 yılında 36 bin 66 soruşturmaya bakmıştı. Bu süreçte açılan soruşturmaların 27 bin 717’sinde kamu davası açılmasına karar verilmişti. 2020 verileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde 299’uncu maddeden açılan kamu davası sayısı da 35 bin 507’ye yükselmiş oldu.





Verilere göre 2014-2020 döneminde ceza mahkemelerinde toplam 299'uncu maddeden 38 bin 608 kişi yargılandı. Aynı süreçte 11 yabacı uyruklu kişi de hapis cezasına çarptırıldı. Açılan davalarda 5 bin 660 kişi ise beraat etti.









KORONA VAKALARI DÜNYA'DA DÜŞERKEN TÜRKİYE'DE ARTIYOR





Türkiye'de vaka sayıları son haftada 25 binin üzerine çıktı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı artmasa da özellikle aşı olmayanlar, eksik aşılılar ve hamileler risk altında.

Okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış gözleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullardaki COVID-19 vakalarıyla ilgili, "Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı." açıklaması yaptı.





Ay başında üniversiteler de eğitime başlayacak . Bakan Koca Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil." dedi





İNGİLTERE’DE KRİZ BÜYÜYOR





İngiltere’de kamyon ve TIR sürücüsü eksikliği nedeniyle yaşanan akaryakıt krizi büyüyor. Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere'den ayrılması üzerine ülkede nakliye sektörü en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İngiltere'de ortaya çıkan şoför eksikliği nedeniyle, büyük petrol firmaları istasyonlarını kaparken, ordunun devreye girmesinin gündemde olduğu açıklandı.





vize sıkıntıları nedeniyle gıda tedarikinde de sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçiler ülke dışından işçi istihdamı için vize değişikliklerinin çok geç yapılması nedeniyle Noel’de hindi sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere’de Noel zamanı geleneksel olarak hindi tüketiliyor. Kümes hayvanları derneği, büyük üreticilerin ürünleri işleme koyacak yeterli sayıda çalışan olmadığı gerekçesiyle üretim kapasitesini azalttıklarını söyledi.