CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yurt sorunu var, 19 yıldır yurt sorununu çözemediler. Bütün anne ve babalara şikayet ediyorum: 19 yıldır yurt sorunu çözemediler. Bütün anne ve babalara sözümdür, iktidarımızda 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istiyoruz. Az önce iki genç yanıma geldi, şikayetlerini dile getirdi. ‘Biz Z kuşağıyız, bu yönetimin değişmesi gerekiyor’ diyorlar. Bu gençlerin hayalleri benim hayalim olacak, hayallerini gerçekleştirmek boynumun borcu olacak." diye konuştu.





Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediyesi’ni ziyaret etti.





"Herkese hizmet anlayışındayız"





Törende konuşan Şahin, bilim yolundan ayrılmadan Atatürk devrimlerinin ışında çalıştıklarını vurgulayarak, “Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan herkese eşit hizmet götürme anlayışındayız” dedi.





Şahin, açılışı yapılacak Atatürk Parkı’yla halka nefes alabileceği ve parktaki hayvanat bahçesiyle de çocuklar için eğlenceli bir alan oluşturduklarını söyledi. Şahin, her mahalleye kreş sözü verdiklerini hatırlatarak, seçim vaadi olan Türkan Saylan Kreşi’nin ardından bugün de Zübeyde Hanım Kreşi’nin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.





Şahin, “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği çağdaş Türkiye’yi hep birlikte meydana getireceğiz. Önümüzdeki ilk seçimde Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandıracağız” diye vurguladı. Şahin, 2019 Mart’ında Bilecik’te korkunun kaybettiğini ve umudun kazandığını kaydederek, “Artık Türkiye’de de korku kaybedecek, umut kazanacak” diye konuştu.





Kılıçdaroğlu ise törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:





"Belediye başkanımızı siz dikkatle dinlediniz, ben de dinledim. Çözülmesi gereken çok sorun var, sorunları çözmek için kendisi ve arkadaşları çalışıyorlar. Bir şeyden emin olmanızı isterim, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kul hakkı yemeyen, ahlaklı, toplumun en zayıf kesimlerinin yanında olan siyaset anlayışı. Biliyorum, adalet istiyorsunuz, bu kardeşinizin adalet konusunda ne kadar hassas olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 450 km. yürüdüysem adalet için yürüdüm. Bu topraklarda şehitlerimizin kanları var. Bu topraklarda huzur içinde, kimseye düşmanlık etmeden yaşamak istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istiyoruz. Az önce iki genç yanıma geldi, şikayetlerini dile getirdi. ‘Biz Z kuşağıyız, bu yönetimin değişmesi gerekiyor’ diyorlar. Bu gençlerin hayalleri benim hayalim olacak, hayallerini gerçekleştirmek boynumun borcu olacak.





"Kadınlara kalkan eli affetmeyeceğiz"





Belediye başkanımız sunum yaptı, borçla devraldı, ‘Borçlarımızın büyük kısmını ödedik’ dedi. Köşeyi dönmeyi değil de vatandaşın huzur içinde yaşamasını istiyorsanız, Türkiye’nin imkanları var. Var olan bütün soruları çözeriz. Kadın kardeşlerimiz var buruda. Kadınlara kalkan eli asla affetmeyeceğiz. Kadınların yaşandığı sorunları da biliyorum. Oğlu, kendi, eşi işsiz, biliyorum. Pazara gittiğinde doğru dürüst alışveriş yapamıyor, biliyorum. Bu sorunları aşacağız, aşmanın anahtarı sizlerin elinde. Sandık gelecek oyunuzu kullanacaksınız.





Anne ve babalara şikayet etti





Bize engel çıkarıyorlar. Belediye başkanlarımız görev yapmak istiyor, görevini engelliyorlar. Başkan arkadaşlarımıza ‘Şikayet etmeyeceksiniz’ dedim, sorun mu var, çözeceksiniz. Anne ve babalar, çocuklarınız üniversiteyi kazandı diye sevindiniz. Kazandı, nerede kalacak, hangi yurtta kalacak? Yurt sorunu var, 19 yıldır yurt sorunun çözemediler. Bütün anne ve babalara şikayet ediyorum: 19 yıldır yurt sorunu çözemediler. Bütün anne ve babalara sözümdür, iktidarımızda 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğim.





"Korkuları; iktidardan olur muyum"





Tarımda sorularımız var. Nohudu, mercimeği, ayçiçeğini dışarından alıyoruz. Bu tabloyu değiştireceğim. Biliyorum, Almanya bizi kıskanıyor diyeceksiniz. Onların en büyük korkuları, ‘Acaba iktidardan olur muyum’. Olacaksınız, milletin iktidarı gelecek. Göreceksiniz, nasıl ayrımcılık yapılmazmış, nasıl Ortadoğu’da sorun çıkmazmış, çocuklarımız huzur içinde okullarına gidermiş. Pek çok yerde söyledim, size de söyleyeyim. Sizin oylarınıza değil sorunlarınıza talibim. Dertlerinize de talibim. Dertlerinizi çözeceğim.





EYT’li arkadaşlarla görüştüm. Allah aşkına biri çıkar mı? Daha fazla prim ödediğiniz zaman daha az aylık alıyorsunuz. Olur mu? Daha fazla prim ödediğiniz zaman aylık düşüyor, onların adaleti bu. Bizim adaletimiz ne kadar çok prim ödersen o kadar çok aylık alırsın.





"Milliyetçilere sesleniyorum"





Dış politikada yanlış yaptılar. Milyonlarca Suriyeli kardeşimiz geldi, Afganlar geldi. Suriyelilere kızmayın, Suriyelinin günahı yok. Getirenlere kızacaksınız. Kim getirdi buraya, kim Süleyman Şah Türbesi’ni orada bıraktı? Özellikle ‘Milliyetçiyim’ diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bilecik’te söylüyorum, burası kuruluş ve kurtuluşun yeridir: Kalkacaksınız, ‘24 saat içinde Emevi Camii’nde namaz kılacağız’ diyeceksiniz, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçıracaksınız. Türkiye’ye gelip ‘Ben milliyetçiyim’ diyeceksiniz.





"Daha iyi günleri yaşıyorsunuz"





Her şeye zam geliyor. Daha, iyi günlerinizi yaşıyorsunuz, kış geldiğinde göreceksiniz. Bunlar iktidarda kaldığı sürece topluma maliyeti artacak. O nedenle diyorum ki erken seçim yapın, bu milletin sırtına binmeyin. İğneden ipliğe zam geldi. Son iki haftada doların yükselişinin faturası bile 100 milyar liranın üzerinde.





"Sata sata bitirmedin "





Bazen bizi eleştiriyorlar, diyorlar ki ‘Bu cehape var ya cehape, dikili ağacı yok’. Gitsene Karabük’e, o fabrikaları kim kurdu? Sata sata bitiremedin. 5’li çeteye dolar bazında verilen ihalelerin tamamını iptal edeceğim. Sülük gibi milletin kanını emenlerden hesap soracağım. Milletin ödediği vergileri toplayacaksın, Türk lirasına da güvenmeyeceksin, dolar bazında köprüden geçiş yapacaksın. Türk lirasını kaldırdılar ortadan. Yeniden Türk lirasına güven getireceğiz.





Sevgili gençler, sakın unutmayın, önümüzdeki seçimde 6 milyon 300 bin genç oy kullanacak, demokrasiyi getirecek. Otoriter rejimi bırakıp demokrasinden yana olanları getirecek."





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Bilecik Belediyesi'nin projeleri açıldı.