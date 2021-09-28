Emine Erdoğan'ın bakanlıkça fonlanan kitabı Meclis gündeminde

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, himayesinde ve koordinasyonunda basıldığı belirtilen “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı için yapılan harcamayı, soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, “Emine Erdoğan’ın kitap basım ve tanıtımı hangi için yapılan harcamaya gerek duyulan ‘zorunlu hal’ nedir?” sorusunu yöneltti.





Öztürk, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.





Öztürk önergesinde; 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, “Tasarruf Tedbirleri” genelgesinin, “Basın ve Yayın Giderleri” ile “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri” başlıklı bölümlerini anımsattı. Öztürk, şu soruları yöneltti:





“- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabının basımı ve tanıtımı için yapılan harcama tutarı toplam ne kadardır?





- Emine Erdoğan’ın ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabının uluslararası üst düzey tanıtımı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından kaç adet kitap basımı yapılacaktır?





- 2021/14 sayılı Tasarruf Genelgesi’nde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirlenen tedbirlere uyması talimatı verilirken, bahsi geçen kitap için ‘tasarruf tedbirleri’ dışına çıkılarak Bakanlığınızca harcama yapılmasının nedeni nedir?





- Genelgede, ‘Uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır’ hükmü yer almaktadır. Emine Erdoğan’ın kitap basım ve tanıtımı hangi için yapılan harcamaya gerek duyulan ‘zorunlu hal’ nedir?





- Emine Erdoğan’a bu kitap için ‘telif hakkı’ kapsamında ödeme yapılmış mıdır?”