İşte Canikli'nin tıkır tıkır işleyen planı: Koca şirketleri nasıl hortumladı?

AKP Genel Başkan Nureddin Canikli’nin TMSF üzerinden yaptığı ‘soygunun’ ayrıntıları ortaya çıkıyor. Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı Canikli’nin yakınlarına ait WhatsApp yazışmalarında kayyım atanan Akın Çorap’ın içinin nasıl boşaltıldığı görülüyor. Buna göre Canikli, Akın Çorap’ı ‘hortumlamak’ için önce devletten aldığı kredi ve teşviklerle ‘Simin’ adında bir çorap fabrikası kuruyor. Ardından TMSF tarafından gasp edilen Akın Çorap’a kendi yakınlarını ‘yönetici’ olarak atıyor ve böylece ‘hortumlama’ süreci başlıyor.







Gazeteci Metin Cihan’ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle:







Nurettin Canikli, TMSF üzerinden Akın Çorap’ı nasıl hortumluyor anlatayım. Devletin el koyduğu andan itibaren Canikli bir plan hazırlıyor. Öncelikle yeni bir çorap fabrikası kuruyor (Simin). Elbette devlet teşvikleri ve kamu bankalarından aldığı ayrıcalıklı kredilerle.





Bu sırada Akın Çorap’a kayyım atanıyor ve yetkili olarak Canikli’nin başka bir şirketten elemanı olan Mehmet Fatih Ceyhan’ın ataması yapılıyor. Kim yapıyor? Canikli tabii ki! Artık kamunun olan Akın Çorap’ı her anlamda hortumlayarak Simin Çorap’a aktarma süreci başlıyor.













Derken, sorumlu olduğu kamu kaynaklarının Canikli’nin şahsi şirketine transferine tanık olan elemanı (Ceyhan), bu süreci sorgulamaya başlıyor ve huzursuzluğunu Canikli’ye iletiyor. Canikli gece yarısı attığı mesajla Ceyhan’ın görevine son veriyor.





Nurettin Canikli, Akın Çorap yönetim kuruluna yeni yetkili atıyor. Kim? Aile işlerinde eve yardımcı olan ve sonra kendi bakanlığında özel kalem yardımcısı yaptığı Fatih Salihpaşaoğlu. (Yine TMSF üzerinden Koza’nın başına da aynı şahsı yerleştiriyor. Diğer şirketlere de başka elemanlarını.)





Bildiğiniz gibi Canikli ailesinden biri, mesajlarını, belge ve görüntüleriyle birlikte bana ulaştırdı. Canikli, TMSF üzerinden her yere eleman yerleştirmiş. Whatsapp grupları var. Makara kukara, kayyım hortumlayıp Canikli’ye servet transfer ediyorlar. Diğerlerini de anlatacağım.