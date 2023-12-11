İşte dünyanın en zengin 25 ailesi





16. Pritzker Ailesi

Şirket: Hyatt Hotels









1. Nahyan Ailesi

ABD merkezli Bloomberg, dünyanın en zengin ailelerini listeledi. 305 milyar dolarlık servetiyle Birleşik Arap Emirliği (BAE) kraliyeti Nahyan ailesi, listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin tamamı şöyle...Şirket: Enterprise Products PartnersSektör: SanayiÜlke: ABDVarlık: 32 milyar dolarNesil: 2Şirket: Sun Hung Kai GayrimenkülSektör: GayrimenkulÜlke: Hong KongVarlık: 32,5 milyar dolarNesil: 3Şirket: FerreroSektör: ŞekerlemeÜlke: İtalyaVarlık: 33,5 milyar dolarNesil: 3Şirket: AuchanSektör: PerakendeÜlke: FransaVarlık: 34,3 milyar dolarNesil: 4Şirket: Cox GirişimSektör: İletişim, otomotivÜlke: ABDVarlık: 36 milyar dolarNesil: 4Şirket: Dassault SystemesSektör: YazılımÜlke: FransaVarlık: 39,2 milyar dolarNesil: 4Şirket: Djarum GrupSektör: FinansÜlke: EndonezyaVarlık: 42,1 milyar dolarNesil:3Şirket: Anheuser- Busch InbevSektör: İçecekÜlke: BelçikaVarlık: 43,5 milyar dolarNesil: 5Şirket: RocheSektör: İlaçÜlke: İsviçreVarlık: 44,8 milyar dolarNesil: 5Sektör: OtelÜlke: ABDVarlık: 46,5Nesil: 4Şirket: AldiSektör: PerakendeÜlke: AlmanyaVarlık: 48,4 milyar dolarNesil: 3Şirket: BMWSektör: OtomotivÜlke: AlmanyaVarlık: 49,4 milyar dolarNesil: 4Şirket: Boehringer IngelheimSektör: İlaçÜlke: AlmanyaVarlık: 51,3 milyar dolarNesil: 4Şirket: Fidelity InvestmentsSektör:FinansÜlke: ABDVarlık: 55,7 milyar dolarNesil: 3Şirket: CargillSektör: SanayiÜlke: ABDVarlık: 63,3 milyar dolarNesil: 7Şirket: Thomson ReutersSektör: MedyaÜlke: KanadaVarlık: 71,1 milyar dolarNesil: 3Şirket: ChanelSektör: Lüks markaÜlke: FransaVarlık: 89,6 milyar dolarNesil: 3Şirket: RelianceSektör: SanayiÜlke: HindistanVarlık: 89,9 milyar dolarNesil: 3Şirket: Kraliyet ailesiSektör: SanayiÜlke: Suudi ArabistanVarlık: 112 milyar dolarNesil: 3Şirket: KochSektör: SanayiÜlke: ABDVarlık: 127,3 milyar dolarNesil: 3Şirket: Kraliyet ailesiSektör: SanayiÜlke: KatarVarlık: 133 milyar dolarNesil: 8Şirket: MarsSektör: ŞekerlemeÜlke: ABDVarlık: 141,9 milyar dolarNesil: 5Şirket: HermesSektör: Lüks markaÜlke: FransaVarlık: 150,9 milyar dolarNesil:6Şirket: WalmartSektör: PerakendeÜlke: ABDVarlık: 259,7 milyar dolarNesil: 3Şirket: Kraliyet AilesiSektör: SanayiÜlke: Birleşik Arap EmirliğiVarlık: 305 milyar dolarNesil: 3