İşte günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..

TÜRKİYE'NİN ORMANLARI YANIYOR





Türkiye'de üç gündür 21 ilde 63 orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangınların en yoğun görüldüğü yerlerden Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise bir kişi hayatını kaybetti. Antalya'da yangından olumsuz etkilenen 183 kişinin hastaneye başvurdu.





Manavgat, Marmaris ve Bodrum'da bazı köy ve mecralar ile turistik tesislerin bazıları tahliye edildi. Ayrıca binlerce hayvanın da öldüğü belirtildi. AKP söndürme çalışmalarında yetersiz kaldı. Yangınlara sadece 3 uçak ile müdahale edilmesi tartışma konusu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da protesto edildi. Yangınlarla ilgili tartışmelerdan biri de yangında neden THK uçaklarının kullanılmaması. AKP tarafından Kayyım atanan THK'nın uçaklarının hangarlarda bekletilmesi tepki çekti. Bu arada yangınla mücadele sırasında THK yöneticilerinin düğünde olduğu ortaya çıktı Antalya'da yangınlar devam ederken AKP ilk iş yardım kampanyası için hesap numarası duyurdu





350 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLEN SÜRAT KARGO’YU ‘ADRESE TESLİM’ SATTILAR





TMSF, el koyduğu Kaynak Holding bünyesindeki Sürat Kargo’yu ‘yangından mal kaçırırcasına’ sattı. 2015’te kayyım atandığında piyasa değeri 350 milyon dolar olarak hesaplanan Sürat Kargo, 335,5 milyon liraya satıldı.18 Kasım 2015 yılında Kaynak Holding’e kayyım atandığında, Sürat Kargo’nun piyasa değeri 350 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Kayyım kararından önce yabancı bir firma ile yapılan pazarlıklarda Sürat Kargo için 350-500 milyon dolar aralığında bir fiyat konuşuluyordu. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, “Yangından mal kaçırma” başlığıyla konuyu köşesine taşıdı.

TMSF’nin bir ay önce satışa çıkarttığı Sürat Kargo’yu elden çıkardığını belirten Kahveci, “16 yatırımcı şartname almış ve 325 milyon muhammen bedelin sadece 10,5 milyon lira fazlasına, yani 335,5 milyon liraya satışın gerçekleştiğini açıkladı. Acaba bu acele neydi? Hatta geçen ay satış kararı açıklandığında 15,8 milyon lira muhammen bedelli şirketin satışı bile daha ileri tarihliyken, neden Sürat Kargo için bu kadar acele edildi?” ifadeleri kullandı.

AKP'NİN YENİ ANAYASA TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

AKP’nin, üzerinde çalıştığı ve 128 maddeden oluştuğu belirtilen yeni anasaya çalışmasının detayları ortaya çıktı . MHP’nin hazırladığı anayasa taslağındaki düzenlemelerinbaz alındığı çalışmada ilginç detaylar var .





AKP'de MHP’nin anayasa çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı yardımcısın da seçimle belirlenmesini teklif ediyor . Ayrıca AKP, yeni Anayasa'da 'kamuda türban serbestisi ile sosyal medya düzenlemesi' gibi

maddelerin de olmasını teklif ediyor . Edinilen bilgiye göre AKP’nin çalışmasında da aynı MHP’nin taslağında yer alan “milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizliklerin” altı çiziliyor.

ERDOĞAN YÖK BAŞKANI'NI DA DEĞİŞTİRDİ





Yükseköğretim Kurulu’nda başkan değişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç’ın, yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Resmi Gazetede Prof. Dr. Erol Özvar’ın ilk olarak YÖK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiği atama kararı ardından da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği kararı yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereği görev süresi dolan YÖK Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildiği bildirildi.





BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜCÜ'NÜN KIBRIS'TAKİ GÖREV SÜRESİ UZATILDI





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adadaki barış gücünün görev süresini uzattı. BMGK, kararın ardından Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin Maraş bölgesinin açılması adımlarını derhal geri çevirmesini talep etti.

Oy birliği ile kabul edilen dünkü kararda, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) görevi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılırken, "adadaki gerilimi tetikleyebilecek ve barışçıl bir çözüm için beklentileri zayıflatabilecek herhangi bir tek taraflı eylemden" kaçınılma çağrısı yapıldı.

Öte yandan BMGK kararında, ateşkes hatları boyunca askeri statükonun ihlal edilmesi konusundaki ciddi endişelerini dile getirdi. Her iki tarafın da tampon bölgeyi ihlal ettiğine ve bölgede yetkisiz inşaatlarda artış olduğuna dikkat çekilen kararda, tüm bunların BMBG’nin bölgedeki görevini zorlaştırdığına vurgu yapıldı.

Türk Dışişleri ise BMGK’nın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü görevini uzatma kararına tepki gösterdi





ALMANYA'DAN YENİ COVİD-19 KARARI

Almanya'daki korona vakalarında diğer Avrupa ülkeleri kadar olmasa da ciddi artışlar kaydedileme başlandı. Yeni vakaların çoğunun yurt dışı kaynaklı olması yeni tedbirleri gündeme getirdi .



Almanya bu hafta sonundan itibaren ülkeye giriş yapanlardan hastalığı atlattığına dair bir belge ya da Covid-19 aşı belgesi veya negatif test sonucunun belgesini isteyecek



Sağlık Bakanlığı, özellikle Almanya’nın bölgesel ve ulusal liderlerinin turistlerin gittiği ülkelerde vakaların artmasıyla birlikte bu kararı aldığını duyurdu. Almanya’da dördüncü dalganın önüne geçilmesi için bu adımın atıldığı belirtilirken belgede, “Almanya’da şu an bulaşma oranı diğer ülkelere göre düşük. Seyahatlerin artması bu durumu bir trend haline getirebilir” ifadesine yer verildi.



Almanya, daha önce sadece “riskli” bölgelere gidenlerden bu belgeleri istiyordu. Ülkeye havayolu ile giriş yapanlarla karayolu ile giriş yapanların farklı uygulamalara tabi olduğu da belirtildi.

