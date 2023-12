İşte karşınızda IBM'in yeni kuantum bilgisayarı

Hayat değiştiren keşif





Kuantum bilgisayarların geliştirilmesindeki ana sorunlardan birinin veri hataları olduğunu belirten IBM yeni çipin bir devrim yaratabileceğini ileri sürüyor.Teknoloji devi IBM, kuantum bilgisayarı hedeflerinde önemli bir kilometre taşına ulaştı ve geleneksel bilgisayarların kapasitesini aşan sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini umduğu yeni bir çip ve makineyi tanıttı.IBM yeni çipini, şirketlerin ve ülkelerin çok sayıda hesaplamayı aynı anda ve inanılmaz hızlarda yapabilen kuantum makineleri geliştirmek için yarıştığı bir dönemde New York'ta düzenlediği bir etkinlikte tanıttı.Yeni çip, sıradan bir bilgisayardaki dijital bitlere eşdeğer olan 1.000'den fazla qubite sahip.Kuantum bilgisayarların geliştirilmesindeki ana sorunlardan birinin veri hataları olduğunu belirten IBM, makinelerin içindeki çipleri birbirine bağlamak için yeni bir yönteme sahip olduğunu ve yeni bir hata kodu bağlantısıyla 10 yıl içinde daha da yetenekli kuantum makineleri üretebileceğini söyledi."Heron" olarak üç çip kullanan bu makinelerin ilkine Quantum System Two adı verildi.IBM'in kıdemli başkan yardımcısı ve araştırma direktörü Dario Gil, "Kuantum bilgisayarların bilimin yeni sınırlarını keşfetmek için bir araç olarak kullanıldığı çağın içindeyiz," dedi.Gil, "Kuantum sistemlerinin modüler mimariler aracılığıyla nasıl ölçeklendirilebileceğini ve değer sunabileceğini geliştirmeye devam ederken, kamu hizmeti ölçeğinde bir kuantum teknolojisi yığınının kalitesini daha da artıracağız - ve bunu daha karmaşık sorunların sınırlarını zorlayacak kullanıcılarımızın ve ortaklarımızın hizmetine sunacağız," ifadelerini kullandı.IBM, kuantum makinelerinin ne zaman ticari hale gelebileceğiyle ilgili bir tahminde henüz bulunmuyor.Yıllık IBM Kuantum Zirvesi'nde şirket, yeni bir ilacın keşfi gibi kuantum bilişimin potansiyel gücünü gösteren 10 projeyi de tanıttı.Yaşam bilimlerindeki sorunları çözmek için kuantum algoritmaları geliştiren Algorithmiq bunlardan biriydi ve IBM'in donanımı üzerinde bugüne kadarki en büyük ölçekli hata azaltma deneylerinden birini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, bu başarının kendilerini faydalı kuantuma ulaşmada IBM'in yanında en önde gidenler olarak konumlandırdığını, kuantum bilgisayarın gerçek dünyadaki kullanım durumları için normal hesaplama yöntemlerinin yeteneklerinin ötesinde güvenilir hesaplamalar gerçekleştirme yeteneğine atıfta bulunduğunu söyledi.Algorithmiq'in kurucu ortağı ve CEO'su Sabrina Maniscalco, "Bugün Algorithmiq'in temel hata azaltma tekniklerinin güçlü olduğunun ve bizi gerçek ticari uygulamalar için kuantum fayda çağına götüren belirli kullanım durumları üzerinde büyük ölçekli deneylere olanak sağlayacağının daha fazla doğrulanmasını temsil ediyor" dedi.Maniscalco Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bir profesör olarak hayatımın 20 yılını gürültülü kuantum sistemleri üzerine çalışmaya adadım ve bu tür bir deneyin bu kadar kısa sürede mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim" dedi.Teknoloji devi ayrıca, kuantum kod programlama için IBM'in kurumsal yapay zeka platformu watsonx'ta üretken yapay zeka kullanımına öncülük ediyor.IBM Başkan Yardımcısı Jay Gambetta, "Üretken yapay zeka ve kuantum bilişimin her ikisi de bir dönüm noktasına yaklaşıyor ve bize kuantum algoritmalarının kamu hizmeti ölçeğinde keşifler için nasıl oluşturulabileceğini basitleştirmek için watsonx'ın güvenilir temel model çerçevesini kullanma fırsatı sunuyor," ifadelerini kullandı.Gambetta "Bu, kuantum bilişime nasıl erişilebileceğini ve bilimsel keşif için bir araç olarak kullanıcıların hizmetine sunma yöntemini genişletmeye yönelik önemli bir adımdır," dedi.