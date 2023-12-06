ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarış kızışıyor

Dördüncü televizyon tartışmasına katılmak için aday adaylarının ABD genelindeki iki ankette en az yüzde 6 oranında; oy verme işleminin erken başladığı Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina eyaletlerinden iki ankette yüzde 6 oranında destek almış olması gerekiyor.



Kullanılacak anketlerin de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) tarafından onaylanmış olması şartı var.



Kurallar gereği aday adaylarının en az 80 bin tekil bağışçının desteğini almış olması ve bunların 200’ünün 20 eyalet ve bölgeden gelmesi gerekiyor.



Televizyon tartışmasına kimler katılıyor?



Bu koşulları sağlayan dört Cumhuriyetçi aday adayı Alabama Üniversitesi’nde yapılacak olan tartışmada sahnede olacak.



Bu isimler Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve ABD’nin eski BM temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Parti’nin en genç aday adayı Vivek Ramaswamy ve eski Başkan Donald Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Chris Christie.



2024 seçimlerinde başkan aday adayı olan eski Başkan Donald Trump’ın dördüncü televizyon tartışmasına da katılması beklenmiyor. Trump, yarın televizyon tartışması için Alabama’ya gitmek yerine Florida’da bağış toplama etkinliği düzenliyor.



Florida Valisi Ron DeSantis’in seçim kampanyası ekibinden bazı isimler haftasonu ayrılmıştı.



DeSantis ve Trump haftasonu aynı anda Iowa’da kampanya etkinlikleri düzenlemiş, Trump Florida Valisi’nin kampanyasının “ağır yaralı bir kuş gibi düştüğünü” söylemişti.



Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim’deki saldırısının ardından kampanyasıyla dış politikaya odaklanan Nikki Haley son dönemde Cumhuriyetçi Parti içinde daha çok dikkat çekmeye başladı.



Trump’ın suçlu bulunması halinde Cumhuriyetçi Parti’nin 2024 için stratejisi ne olacak?



Eski Başkan Donald Trump’ın karşı karşıya olduğu dört ayrı davada yargılama takvimi Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçim takvimiyle de örtüşüyor.



Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) önümüzdeki yıl yapılacak parti kurultayının kurallarını açıkladı ancak Trump’ın herhangi bir suçlamadan suçlu bulunması halinde parti delegelerinin farklı bir adaya oy vermesinin olası olup olmadığına ilişkin sorunun yanıtı henüz yok.



ABD’de 15 eyaletin yanısıra Samoa Adası’nda aynı anda Cumhuriyetçi Parti’de ön seçimlerin yapılacağı Süper Salı 5 Mart’ta.



Bundan bir gün önce de Trump’ın 2020’deki başkanlık seçimi sonuçlarını yasadışı şekilde değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla açılan davada yargılama süreci başlayacak.



Cumhuriyetçi Parti’nin 15 Temmuz’da Milwaukee’de başlayacak olan kurultayında, delegelerin üçte ikisinin oylarıyla destek vermesi halinde kurallarda değişiklik yapılabiliyor.



Trump’ın seçim kampanyası böyle bir olasılığa şimdiden tepki gösterdi. Trump’ın danışmanı Chris LaCivita, “Washington’daki bataklık farelerinden herhangi birinin kuralları değiştirme girişimi kurultayların nasıl yönetileceğini bilen bizler tarafından hızla ezilecektir” ifadelerini kullandı.



29 üyesi bulunan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) da aday adayının suçlu bulunarak cezaevine girmesi halinde kurallarda değişiklik yapılması ihtimali konusunda yorum yapmayı reddetti; komite RNC Başkanı Ronna McDaniel’ın en son yaptığı açıklamalardan birine atıfta bulundu.



Ronna McDaniel, 12 Kasım’da CNN’e verdiği röportajda, “Bunun haber değeri taşıdığını biliyorum ancak parti başkanı olarak seçmenler kimi tercih ederse onu destekleyeceğim. Seçmenler burada çifte standardın uygulandığı bir adalet sistemi olduğunu düşünüyor. Bu konuda gündeme gelen çoğu şeye inanmıyor. Kararı seçmen veriyor. Bunun anketlere yansıdığı da görülüyor” ifadelerini kullanmıştı.