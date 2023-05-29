Samanyolu Haber /Politika / İşte Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları /29 Mayıs 2023 08:25

İşte Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Birçok ilde oy oranları 14 gün içinde değişiklik gösterdi.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçimi kazandı.

14 Mayıs'taki ilk tur seçimleriyle 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri il bazında karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:

ADANA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,92 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,89
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 45,95 - Kemal Kılıçdaroğlu % 54,05

ADIYAMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,24
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69.09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,91

AFYONKARAHİSAR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,86 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,87
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,18

AĞRI
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %31,72 Kemal Kılıçdaroğlu:%65,80
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 34,81 - Kemal Kılıçdaroğlu % 65,19

AKSARAY
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %71,53 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,40
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75,38 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,62

AMASYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %56,25 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,04
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 59,16 - Kemal Kılıçdaroğlu % 40,84

ANKARA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,00 Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 48,92 - Kemal Kılıçdaroğlu % 51,08

ANTALYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%39,85 Kemal Kılıçdaroğlu: %53,13
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 42,67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 57,33

ARDAHAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,16 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,15
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 57,52 - Recep Tayyip Erdoğan % 42,48

ARTVİN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,68 Kemal Kılıçdaroğlu: %46,59
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: 50,67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 49,33

AYDIN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %38,08 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,04
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 40,16+ - Kemal Kılıçdaroğlu % 59,84

BALIKESİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %45,07 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,67
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 52,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 47,81

BARTIN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %56,10 Kemal Kılıçdaroğlu: %36,49
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 60,02 - Kemal Kılıçdaroğlu % 39,98

BATMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %30,95 Kemal Kılıçdaroğlu: %67,57
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 31,94 - Kemal Kılıçdaroğlu % 68,06

BAYBURT
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %78,86  Kemal Kılıçdaroğlu: %15,38
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 82,54 - Kemal Kılıçdaroğlu % 17,46

BİLECİK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %49,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %41,26
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 53.47 - Kemal Kılıçdaroğlu % 46,53

BİNGÖL
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,08 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,53
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,14 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,86

BİTLİS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,45 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,91
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 49,79 - Kemal Kılıçdaroğlu % 50,21

BOLU
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %60,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,02
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 35,33 - Recep Tayyip Erdoğan % 64.67

BURDUR
14 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan: %51,71 Kemal Kılıçdaroğlu: %40,89
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 55.81 - Kemal Kılıçdaroğlu % 44,19

BURSA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %51,47 Kemal Kılıçdaroğlu: %40,61
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 54,66 - Kemal Kılıçdaroğlu % 45,34

ÇANAKKALE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,49 Kemal Kılıçdaroğlu: %54,58
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 41,93 - Kemal Kılıçdaroğlu % 58,07

ÇANKIRI
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,14 Kemal Kılıçdaroğlu: %20,34
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 76,76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 23,24

ÇORUM
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,74 Kemal Kılıçdaroğlu: %33,12
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64,80 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,20

DENİZLİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,89 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,36
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 47,01 - Kemal Kılıçdaroğlu % 52,99

DİYARBAKIR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %26,48 Kemal Kılıçdaroğlu: %71,96
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 28,39 - Kemal Kılıçdaroğlu % 71,61

DÜZCE
Recep Tayyip Erdoğan: %68,60 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,91
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 71,97 - Kemal Kılıçdaroğlu % 28,03

EDİRNE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %32,11 Kemal Kılıçdaroğlu: %64,46
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 33,12 - Kemal Kılıçdaroğlu % 66,88

ELAZIĞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %67,18 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,21
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,22 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,73

ERZİNCAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,30 Kemal Kılıçdaroğlu: %35,69
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,97

ERZURUM
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: % 68,59 Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,56
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan %73,56 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,44

ESKİŞEHİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %41,81 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,39
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 44,58 - Kemal Kılıçdaroğlu % 55,42

GAZİANTEP
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,76 Kemal Kılıçdaroğlu: %34,65
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,24

GİRESUN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,05 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,92
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64.67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,33

GÜMÜŞHANE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %74,42 Kemal Kılıçdaroğlu: %19,92
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 78,54 - Kemal Kılıçdaroğlu % 21,46

HAKKARİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %24,64 Kemal Kılıçdaroğlu: %72,32
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 27,91 - Kemal Kılıçdaroğlu % 72,09

HATAY
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %48,03 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,07
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,10 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,90

IĞDIR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %25,29 Kemal Kılıçdaroğlu: %62,49
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 66,90 - Recep Tayyip Erdoğan % 33.10

ISPARTA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %53,65 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,23
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57.67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,33

İSTANBUL
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,69 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 48,27 - Kemal Kılıçdaroğlu % 51,73

İZMİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %31,48 Kemal Kılıçdaroğlu: %63,29
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 32,87 - Kemal Kılıçdaroğlu % 67,13

KAHRAMANMARAŞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %71,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,20
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75,76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,24

KARABÜK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,40 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,02
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 63,83 - Kemal Kılıçdaroğlu % 36,17

KARAMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%61,28 Kemal Kılıçdaroğlu: %30,17
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65,88 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,12

KARS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,39 Kemal Kılıçdaroğlu: %54,57
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 43,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 56,27

KASTAMONU
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%65,45 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,64
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,27

KAYSERİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,33 Kemal Kılıçdaroğlu: %27,48
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,94 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,06

KİLİS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,55 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,96
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,12 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,88

KIRIKKALE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,66 Kemal Kılıçdaroğlu: %33,06
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 63.73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 36,27

KIRKLARELİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%30,47 Kemal Kılıçdaroğlu: %65,02
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 31,58 - Kemal Kılıçdaroğlu % 68,42

KIRŞEHİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %54,11 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,80
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57,33 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,67

KOCAELİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %54,27 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,73
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57,03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,97

KONYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %68,94 Kemal Kılıçdaroğlu: %23,91
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,01 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,99

KÜTAHYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,31 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,38
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,64 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,36

MALATYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %69,39 Kemal Kılıçdaroğlu: %27,02
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 71,97 - Kemal Kılıçdaroğlu % 28,03

MANİSA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,15 Kemal Kılıçdaroğlu: %46,08
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,20 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,80

MARDİN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %32,29 Kemal Kılıçdaroğlu: %66,11
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 34,78 - Kemal Kılıçdaroğlu % 65,22

MERSİN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %37,58 Kemal Kılıçdaroğlu: %57,16
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 39,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 60,27

MUĞLA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,90 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,66
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 33,52 - Kemal Kılıçdaroğlu % 66,48

MUŞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,12 Kemal Kılıçdaroğlu: %58,88
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 41,63 - Kemal Kılıçdaroğlu % 58,37

NEVŞEHİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,88 Kemal Kılıçdaroğlu: 30,64
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66.33 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,47

NİĞDE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %58,49 Kemal Kılıçdaroğlu: %34,92
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.11 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,89

ORDU
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,16 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,45
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65.23 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,77

OSMANİYE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,31 Kemal Kılıçdaroğlu: %30,74
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,81

RİZE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,79 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,03
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75.82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,18

SAKARYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %64,75 Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,87
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,49 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,51

SAMSUN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,02 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,47
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65,34 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,66

SİİRT
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %41,55 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,26
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 55,36 - Recep Tayyip Erdoğan % 44.64

SİNOP
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %58,52 Kemal Kılıçdaroğlu: %35,46
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 61.82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 38,18

SİVAS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %69,40 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,25
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,91

URFA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,01 Kemal Kılıçdaroğlu: %36,06
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64,86 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,14

ŞIRNAK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %21,46 Kemal Kılıçdaroğlu: %75,76
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 23.86 - Kemal Kılıçdaroğlu % 76,14

TEKİRDAĞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,02 Kemal Kılıçdaroğlu: %55,44
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 40,68 - Kemal Kılıçdaroğlu % 59,32


TOKAT
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,19 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,37
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66,30 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,70


TRABZON
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,32 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,33
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,91 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,09


TUNCELİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %16,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %80,26
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 17,20 - Kemal Kılıçdaroğlu % 82,80


UŞAK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,60 Kemal Kılıçdaroğlu: %45,13
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 51.03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 48,97


VAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %35,61 Kemal Kılıçdaroğlu: %62,19
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 38,50 - Kemal Kılıçdaroğlu % 61,50


YALOVA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%47,74 Kemal Kılıçdaroğlu: %45,42
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,42 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,58


YOZGAT
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,70 Kemal Kılıçdaroğlu: %21,34
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 76.37 - Kemal Kılıçdaroğlu % 23,63


ZONGULDAK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%51,89 Kemal Kılıçdaroğlu: %41,59
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 54,80 - Kemal Kılıçdaroğlu % 45,20
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