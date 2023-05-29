İşte Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları

14 Mayıs'taki ilk tur seçimleriyle 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri il bazında karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:
ADANA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,92 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,89
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 45,95 - Kemal Kılıçdaroğlu % 54,05
ADIYAMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,24
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69.09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,91
AFYONKARAHİSAR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,86 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,87
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,18
AĞRI
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %31,72 Kemal Kılıçdaroğlu:%65,80
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 34,81 - Kemal Kılıçdaroğlu % 65,19
AKSARAY
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %71,53 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,40
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75,38 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,62
AMASYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %56,25 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,04
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 59,16 - Kemal Kılıçdaroğlu % 40,84
ANKARA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,00 Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 48,92 - Kemal Kılıçdaroğlu % 51,08
ANTALYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%39,85 Kemal Kılıçdaroğlu: %53,13
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 42,67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 57,33
ARDAHAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,16 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,15
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 57,52 - Recep Tayyip Erdoğan % 42,48
ARTVİN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,68 Kemal Kılıçdaroğlu: %46,59
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: 50,67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 49,33
AYDIN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %38,08 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,04
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 40,16+ - Kemal Kılıçdaroğlu % 59,84
BALIKESİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %45,07 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,67
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 52,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 47,81
BARTIN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %56,10 Kemal Kılıçdaroğlu: %36,49
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 60,02 - Kemal Kılıçdaroğlu % 39,98
BATMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %30,95 Kemal Kılıçdaroğlu: %67,57
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 31,94 - Kemal Kılıçdaroğlu % 68,06
BAYBURT
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %78,86 Kemal Kılıçdaroğlu: %15,38
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 82,54 - Kemal Kılıçdaroğlu % 17,46
BİLECİK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %49,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %41,26
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 53.47 - Kemal Kılıçdaroğlu % 46,53
BİNGÖL
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,08 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,53
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,14 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,86
BİTLİS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,45 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,91
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 49,79 - Kemal Kılıçdaroğlu % 50,21
BOLU
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %60,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,02
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 35,33 - Recep Tayyip Erdoğan % 64.67
BURDUR
14 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan: %51,71 Kemal Kılıçdaroğlu: %40,89
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 55.81 - Kemal Kılıçdaroğlu % 44,19
BURSA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %51,47 Kemal Kılıçdaroğlu: %40,61
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 54,66 - Kemal Kılıçdaroğlu % 45,34
ÇANAKKALE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,49 Kemal Kılıçdaroğlu: %54,58
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 41,93 - Kemal Kılıçdaroğlu % 58,07
ÇANKIRI
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,14 Kemal Kılıçdaroğlu: %20,34
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 76,76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 23,24
ÇORUM
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,74 Kemal Kılıçdaroğlu: %33,12
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64,80 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,20
DENİZLİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,89 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,36
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 47,01 - Kemal Kılıçdaroğlu % 52,99
DİYARBAKIR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %26,48 Kemal Kılıçdaroğlu: %71,96
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 28,39 - Kemal Kılıçdaroğlu % 71,61
DÜZCE
Recep Tayyip Erdoğan: %68,60 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,91
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 71,97 - Kemal Kılıçdaroğlu % 28,03
EDİRNE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %32,11 Kemal Kılıçdaroğlu: %64,46
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 33,12 - Kemal Kılıçdaroğlu % 66,88
ELAZIĞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %67,18 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,21
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,22 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,73
ERZİNCAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,30 Kemal Kılıçdaroğlu: %35,69
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,97
ERZURUM
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: % 68,59 Kemal Kılıçdaroğlu: % 24,56
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan %73,56 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,44
ESKİŞEHİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %41,81 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,39
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 44,58 - Kemal Kılıçdaroğlu % 55,42
GAZİANTEP
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,76 Kemal Kılıçdaroğlu: %34,65
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,24
GİRESUN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %61,05 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,92
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64.67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,33
GÜMÜŞHANE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %74,42 Kemal Kılıçdaroğlu: %19,92
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 78,54 - Kemal Kılıçdaroğlu % 21,46
HAKKARİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %24,64 Kemal Kılıçdaroğlu: %72,32
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 27,91 - Kemal Kılıçdaroğlu % 72,09
HATAY
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %48,03 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,07
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,10 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,90
IĞDIR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %25,29 Kemal Kılıçdaroğlu: %62,49
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 66,90 - Recep Tayyip Erdoğan % 33.10
ISPARTA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %53,65 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,23
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57.67 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,33
İSTANBUL
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %46,69 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 48,27 - Kemal Kılıçdaroğlu % 51,73
İZMİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %31,48 Kemal Kılıçdaroğlu: %63,29
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 32,87 - Kemal Kılıçdaroğlu % 67,13
KAHRAMANMARAŞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %71,88 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,20
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75,76 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,24
KARABÜK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,40 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,02
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 63,83 - Kemal Kılıçdaroğlu % 36,17
KARAMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%61,28 Kemal Kılıçdaroğlu: %30,17
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65,88 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,12
KARS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,39 Kemal Kılıçdaroğlu: %54,57
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 43,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 56,27
KASTAMONU
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%65,45 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,64
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,27
KAYSERİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,33 Kemal Kılıçdaroğlu: %27,48
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,94 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,06
KİLİS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,55 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,96
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,12 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,88
KIRIKKALE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %59,66 Kemal Kılıçdaroğlu: %33,06
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 63.73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 36,27
KIRKLARELİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%30,47 Kemal Kılıçdaroğlu: %65,02
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 31,58 - Kemal Kılıçdaroğlu % 68,42
KIRŞEHİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %54,11 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,80
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57,33 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,67
KOCAELİ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %54,27 Kemal Kılıçdaroğlu: %38,73
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 57,03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 42,97
KONYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %68,94 Kemal Kılıçdaroğlu: %23,91
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,01 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,99
KÜTAHYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,31 Kemal Kılıçdaroğlu: %26,38
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 70,64 - Kemal Kılıçdaroğlu % 29,36
MALATYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %69,39 Kemal Kılıçdaroğlu: %27,02
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 71,97 - Kemal Kılıçdaroğlu % 28,03
MANİSA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,15 Kemal Kılıçdaroğlu: %46,08
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,20 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,80
MARDİN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %32,29 Kemal Kılıçdaroğlu: %66,11
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 34,78 - Kemal Kılıçdaroğlu % 65,22
MERSİN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %37,58 Kemal Kılıçdaroğlu: %57,16
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 39,73 - Kemal Kılıçdaroğlu % 60,27
MUĞLA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,90 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,66
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 33,52 - Kemal Kılıçdaroğlu % 66,48
MUŞ
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,12 Kemal Kılıçdaroğlu: %58,88
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 41,63 - Kemal Kılıçdaroğlu % 58,37
NEVŞEHİR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,88 Kemal Kılıçdaroğlu: 30,64
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66.33 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,47
NİĞDE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %58,49 Kemal Kılıçdaroğlu: %34,92
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 62.11 - Kemal Kılıçdaroğlu % 37,89
ORDU
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,16 Kemal Kılıçdaroğlu: %32,45
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65.23 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,77
OSMANİYE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,31 Kemal Kılıçdaroğlu: %30,74
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66,19 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,81
RİZE
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,79 Kemal Kılıçdaroğlu: %22,03
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 75.82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 24,18
SAKARYA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %64,75 Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,87
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,49 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,51
SAMSUN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,02 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,47
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 65,34 - Kemal Kılıçdaroğlu % 34,66
SİİRT
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %41,55 Kemal Kılıçdaroğlu: %56,26
28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu % 55,36 - Recep Tayyip Erdoğan % 44.64
SİNOP
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %58,52 Kemal Kılıçdaroğlu: %35,46
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 61.82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 38,18
SİVAS
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %69,40 Kemal Kılıçdaroğlu: %24,25
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 73,09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 26,91
URFA14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %62,01 Kemal Kılıçdaroğlu: %36,06
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 64,86 - Kemal Kılıçdaroğlu % 35,14
ŞIRNAK
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %21,46 Kemal Kılıçdaroğlu: %75,76
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 23.86 - Kemal Kılıçdaroğlu % 76,14
TEKİRDAĞ14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %39,02 Kemal Kılıçdaroğlu: %55,44
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 40,68 - Kemal Kılıçdaroğlu % 59,32
TOKAT14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,19 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,37
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 66,30 - Kemal Kılıçdaroğlu % 33,70
TRABZON14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %65,32 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,33
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 68,91 - Kemal Kılıçdaroğlu % 31,09
TUNCELİ14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %16,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %80,26
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 17,20 - Kemal Kılıçdaroğlu % 82,80
UŞAK14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %47,60 Kemal Kılıçdaroğlu: %45,13
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 51.03 - Kemal Kılıçdaroğlu % 48,97
VAN14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %35,61 Kemal Kılıçdaroğlu: %62,19
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 38,50 - Kemal Kılıçdaroğlu % 61,50
YALOVA14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%47,74 Kemal Kılıçdaroğlu: %45,42
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 50,42 - Kemal Kılıçdaroğlu % 49,58
YOZGAT14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %72,70 Kemal Kılıçdaroğlu: %21,34
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 76.37 - Kemal Kılıçdaroğlu % 23,63
ZONGULDAK14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan:%51,89 Kemal Kılıçdaroğlu: %41,59
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 54,80 - Kemal Kılıçdaroğlu % 45,20