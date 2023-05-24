İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için bu pazar son kez sandığa gidecek. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışına sahne olacak sandık yarışında siyasiler son programlarına yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesinde katılmadığı Babala TV'nin yayınına sosyal medyadaki yoğun istek üzerine katıldı.



YAYINLANMADAN GÜNDEM OLDU



Çekimleri pazar günü gerçekleştirilen program 7 saat sürdü. Oğuzhan Uğur tanıtım için 16 dakikalık bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu'na sorulan soruların yer aldığı tanıtım kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.



Uğur, tanıtımı yayınlamadan önce sosyal medya hesabından, "M.A.M. Tarihinin en uzun tanıtım videosu 15. Bölüm için geliyor. 16.30'da yayında. Tam 16 dakika. Sorulara ve tanıtıma bakıyorum da… Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu cesaretinden dolayı yürekten tebrik etmek lazım. Elbette dünya için normal, fakat bizim için büyük bir cesaret örneğidir yaptığı. Tanıtımda yalnızca sorular var bildiğiniz gibi, cevaplar için ana bölümü yani Çarşambayı bekleyiniz." mesajını paylaştı.



TANITIMDA NELER YER ALDI?



Dikkat çeken videoda Kılıçdaroğlu'na muhalif olan gençlerin soruları kısa sürede ses getirdi. 16 dakikalık videoda yer alan bazı sorular şu şekilde;



Öncelikle ben bu seçimde değişim istiyordum. Ben bazı şeyler değişsin istiyorum, ancak ekranlarda yine çok uzun gördüğüm sizi görüyorum? Neden aday oldunuz?



- Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız, sözlerinizi Trabzon'da da tekrarlayabilir misiniz?



- İki yılda 5 milyon mülteciyi göndereceğiz diyorsunuz? Oranın yönetimiyle bu konuda anlaştınız mı?



- Evleri ücretsiz vereceğiz dediniz? AK Parti çadır kente kadar geldi. Siz neden sahalara inmediniz?



- Avrupa'da seçim kaybedildiğinde istifa ediliyor? Fikir de zikir de Avrupalı uygulamada Orta Doğulu musunuz?



- Bir helalleşme sözüyle yaşanan büyük acıları silebileceğinizi düşünüyor musunuz?



- Tek başlarına Meclis'te temsil hakkı kazanamayacak partilere yüzde 1 alanlara bu kadar koltuk verilir mi?