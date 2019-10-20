Samanyolu Haber /Politika / İşte polis devleti! /20 Ekim 2019 19:07

İşte polis devleti!

Türkiye'de en temel haklar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından alenen çiğneniyor. Toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı ihlalleri had safhaya çıkdı. Artık milletvekillerine bile açıklama yaptırılmıyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Diyarbakır'da polis tarafından ablukaya alındı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti fiili Olağanüstü Hal (OHAL) yasaklarını uygularken milletvekillerini bile dinlemiyor. 

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Musa Farisoğulları, İmam Taşçıer, Feleknas Uca ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan, Çevik Kuvvet polisi tarafından kalkanlarla ablukaya aldı.

Anayasa ile teminat altına alınan "toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı" AKP iktidarında böyle engelleniyor. HDP milletvekillerini ablukaya alan polislerden bazıları o esnada gülüyordu.

MİLLETVEKİLLERİNE KALKANLARLA ABLUKA!

Basın açıklaması yapmak maksadıyla farklı yönden gelen milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ ve Saliha Aydeniz AZC Plaza önüne varmadan Sanat Sokağı'nın başında ablukaya alındı. 

Polis çember içine aldığı milletvekillerinin çıkışına izin vermedi.

GAZETECİLER FİZİKİ MÜDAHALE İLE UZAKLAŞTIRILDI

Çevredekileri iterek ve bağırarak uzaklaştıran polis, aynı şekilde gazetecileri fiziki müdahale ile 500 metre uzaklaştırdı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, "Zorbasınız, fakat bilin ki bu zorbalık sizin gidişiniz olacak. İşgali görüyorsunuz değil mi? Basın açıklaması yapmamıza bile tahammül edemiyorlar. Rojava’da çocuklar ölüyor." diye tepki gösterdi.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise, "Ülkede böylesi bir ambargo görülmedi. Rojava işgaline karşı sesimizi çıkarmamıza izin verilmiyor. Rojava savaşına karşı direnmek yaşamaktır." dedi.

Polis, HDP milletvekillerini açıklama yapmamak koşuluyla, kalkanlarla oluşturulan polis çemberinden çıkmalarına izin verdi. 

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