İşte Türkiye ile BAE arasında imzalanan 12 anlaşma

12 ANLAŞMA İMZALANDI









- İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı,





- Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası,





- Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,





- Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı,





- Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası,





- Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,





- “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,





- Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,





- Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü,





- Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü





- Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi imzalandı.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulundu. İki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım, sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşma imzalandı.Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye geldi. Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.Erdoğan, ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.El Vatan Sarayı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan ve Bin Zayid, daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı.- Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası,Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu’na imza atıldı.