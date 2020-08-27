Samanyolu Haber /Dünya / İşte Vatandaşlarından en düşük koronavirüs notu alan iki ülke /27 Ağustos 2020 23:58

İşte Vatandaşlarından en düşük koronavirüs notu alan iki ülke

Bir düzineden fazla ülke içinde koronavirüsle mücadele konusunda ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarından en düşük notu alan iki ülke olduğu ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadeledeki performansıyla ilgili bir düzineden fazla ülkenin vatandaşları arasında yapılan ankette, kendi ülkelerine en düşük notu verenler ABD ve Birleşik Krallık vatandaşları oldu.

Amerikan araştırma şirketi PEW, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en gelişmiş ekonomiye sahip 14 ülke vatandaşına, "Covid-19'la mücadelede hükümetlerinin ortaya koyduğu çaba" konusunda sorular yöneltti.

NTV'nin haberine göre; ABD ve Birleşik Krallık vatandaşları, ülkelerinden en az memnuniyet duyanlar arasında ilk 2 sırayı paylaştı.

Ankette, ABD'de salgın döneminde ülkenin birliğinin arttığına inananların sayısı yüzde 18 olurken ABD bu oranla kendisinden sonra en düşük rakamlara sahip Almanya ve Fransa'nın yüzde 21 gerisinde kaldı.

Salgın döneminde ülkesine en çok kredi verenler ise Danimarka vatandaşları oldu.

Her 10 Danimarkalıdan 7'si (yüzde 72) salgın döneminde ülkesinde birlikteliğin ve yardımlaşma duygusunun arttığına inandığını söyledi.

Washington merkezli araştırma şirketi, söz konusu sonuçlara 10 Haziran-3 Ağustos'ta 14 bin 276 kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri sonucu ulaştığını bildirdi.
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