İstifanın düne kadar yasak olduğu sağlıkçılara yeni ihraç dalgası geliyor

Sağlık Bakanlığı, birçok sağlıkçıdan “terör örgütlerine üye oldukları” iddiasıyla “gizli” ibareli bir belge göndererek savunmalarını istedi. Bu durum kamuda yeni bir ihraç dalgasının mı geldiği sorularını akıllara getirdi.







YEDİ GÜN İÇİNDE SAVUNMA İSTENDİ





Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre 2018 yılında OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici bir maddeyle, kamu kurumlarında görev yapanların, oluşturulan kurulların teklifi üzerine bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılmasının önü açıldı. Üç yıllığına çıkarılan kanun bu ay sonunda yürürlükten kalkmasına bir ay kala Sağlık Bakanlığı birçok sağlıkçıdan savunma istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkçılara “gizli” ibareli bir zarf içerisinde gönderilen belgede, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliğiniz mensubiyetiniz, iltisakınız yahut bunlarla irtibatlı olduğunuz değerlendirildiğinden savunmanızı yedi gün içerisinde gönderiniz” denilmesi dikkat çekti.





DELİL OLMADAN TESPİT VAR DENİYOR





Bakanlığın savunmasını istediği sağlıkçılardan Benan Koyuncu, Birgün’den İsmail Arı’ya yaptığı açıklamada, “15 Temmuz sonrasında açığa alındım. Terör örgütleriyle ilişkim sorgulandı ve soruşturmadan bir şey çıkmayınca iki aylık açığa alınma sürecinin ardından yeniden göreve döndüm. Başka bir hastaneye atamam çıkınca da tekrar güvenlik soruşturmasına girdim. Arşiv taraması yapıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bir grup veya örgütle ilişkim olmadığını belirtti. İki yıldır Çankırı’da pandemi hastanesinde çalışıyorum” dedi. Koyuncu, bakanlığın KHK ile açığa alınan, güvenlik soruşturulmalarına takılan ve haklarında bir delil bulunamadığı için mesleğine geri dönenlere ‘Terör örgütleriyle ilişiğiniz tespit edilmiştir’ dediğinin altını çizdi.





NEYLE SUÇLANILDIĞI BELLİ DEĞİL





İsminin açıklanmasını istemeyen bir sağlıkçı da “Bakanlığa verdiğimiz savunmada neyle suçlandığımızı sorduk. Yeni bir ihraç dalgası mı başlayacak? Sağlık Bakanlığı zaten bir mahkeme gibi ‘terör örgütleriyle ilişkiniz var’ diye karar vermiş. Çocukların sesi olamayanlar sağlıkçılar uğraşıyor” dedi.





VERİLMİŞ KARAR SORUŞTURMA KILIFI İLE SUNULMAKTA





Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) da Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasına tepki gösterdi. SES’ten yapılan açıklamada “Bakanlık savunma istemekte ama suçlamanın gerekçelerini bildirmemektedir. Bilgi ve belgelerden bahsetmekte ama istenildiğinde bu bilgi ve belgeleri paylaşmamaktadır. Özetle soruşturmamakta, savunma hakkı vermemekte, zaten verilmiş bir kararı bir soruşturma kılıfıyla sunmaya çalışmaktadır” denildi.





1 TEMMUZ’A KADAR İSTİFALARI YASAKTI





Artan koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan sağlıkçıların istifası, normalleşme ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ereceği duyuruldu. Buna göre pandemi sürecinde istifa kısıtlaması bulunan çalışanlar 1 Temmuz itibariyle istedikleri takdirde istifa edebilecek.





İŞTEN ATMA YETKİSİ BAKANA VERİLDİ





15 Temmuz bahanesiyle getirilen OHAL, 2018 yılının temmuz ayında kaldırıldı ancak kamu çalışanlarını işten atma yetkisi bakana verildi. Bu konu ile ilgili Resmi Gazete’nin 31.07.2018 tarihli mükerrer sayısında 25.07.2018 tarihli 7145 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 35. Madde’de, “31 Temmuz 2018’den itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanı’nın onayıyla kamu görevinden çıkarılır” denildi.