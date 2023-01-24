İsveç'te Kuran-Kerim yakılması NATO birliğine sabotaj mı?

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada İskandinav ülkesini NATO üyelik başvurusuna destek vermeyecekleriniKonuyla ilgili gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın yaptığı eylemi "Kutsal kitapları yakmak son derece saygısız" diyerek eleştirdi.Eyleme yönelik, 'tiksindirici', 'iğrenç', 'mide bulandırıcı' ve 'aşağılık' ifadelerini kullanan Sözcü Price, "Kitap yakma, iki yakın ortağımız Türkiye ve İsveç'in arasında kasıtlı olarak mesafe koymaya çalışan bir provokatörün işi olabilir" dedi.Eylemi yapan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ilgili süren tartışma üzerinde kasıtlı olarak bir etki yaratmaya çalışmış olabilir' ifadelerini kullanan Price, İsveç'in tutumunu savunarak, bir eylemin "aynı anda hem hukuki hem de korkunç olabileceğini" söyledi.Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun ardından Türkiye, bu iki ülkeye onay vermek için 'terörle suçladığı' bazı kişilerin iadesini şart koştu.Taraflar arasında görüşmeler sürerken İsveç'te İslam karşıtı gösterici aşırı sağcı Rasmus Paludan tepkilere rağmen Kuran-ı Kerim yaktı.Türkiye'de büyük tepkiye neden olan eylemin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyeceklerini açıkladı. İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için üyelerinin tamamının desteği gerekiyor.