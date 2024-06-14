Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre’deki Ukrayna zirvesinden beklenti ne? /14 Haziran 2024 16:01

İsviçre’deki Ukrayna zirvesinden beklenti ne?

İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu zirveye ev sahipliği yapacak. 78 ülkenin katılacağı zirvede, Rusya, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan yer almayacak.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna konulu Konferansa 78 ülke ve uluslararası kuruluşun katılacağını bildirdi.

Amherd ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, başkent Bern'de konferansa ilişkin basın toplantısı düzenledi. Amherd, katılımcı devletlerin yaklaşık yarısının Avrupa'dan olduğunu söyledi. Zirvede Türkiye ise Dışişleri Bakanlığı seviyesinde katılacak. Ayrıca Türkiye ile ilişkileri iyi olan Orta Asya ülkeleri ise tamamen ilgisiz kaldılar.

Amherd, bir soru üzerine, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını belirterek, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.

160 ülke davet edildi
İsviçre’de yapılacak Ukrayna konulu zirve bu senenin başında Davos Ekonomi Formu’nda kararlaştırıldı. Ve 160 ülke ve uluslararası kuruluş davet edildi. Ancak yarısı Avrupa ülkelerinden olmak üzere 78'i olumlu yanıt verdi. Ve karara etki edebilecek, Biden, Şi Jinping, Putin, Narendra Modi gibi liderlerin yokluğu da zirvenin sonuçsuz kalma ihtimalini artırdı.

Ayrıca zirveye günler kala bazı ülkelerden heyetlerin iptal edilmesi ise dikkat çekici. Daha önce Ukrayna konulu zirvelere ev sahipliği yapmış olan Suudi Arabistan ve Türkiye’nin liderler seviyesinde katılmayışı da çok gündeme gelen sorulardan. Organizatörler resmi olarak tam katılımcı listesini açıklamadı. Fakat bazı bilgiler şimdiden duyulmaya başladı.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Mart ayında ilk açıklamasında ‘160 ülke liderine ve uluslarası kuruluşa davetiye gönderdik’ demişti.  Nisan sonunda beklenti 120 ülke olarak güncellendi. Nihai bugün açıklanacak. Ama şimdiden zirveye etki edecek ülke liderleri olarak Biden, Biden, Şi Jinping, Putin ve Narendra Modi olmayacaklar. Yine bu kategoriye dahil edilebilecek olan ve İstanbul barış varyantını sunan Erdoğan’ı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temsil edilecek.
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