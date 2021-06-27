İtalya’da son 24 saatte 782 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 138 bin 391 corona virüsü testi yapıldığı ve 782 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 69'a ulaştığı kaydedildi.







Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 472'ye yükseldiğini açıkladı.





Bakanlık, son 24 saatte bin 336 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 57 bin 162 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 294'e geriledi.





İtalya’da bugüne kadar 49 milyon 650 bin 721 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 673 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı. Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran’da kaldırılacak.



