İtalya'da sahte sertifika operasyonu

Avrupa'da özellikle seyahat amacıyla kullanımı başlayan AB Dijital Covid Sertifikası'nın sahtelerinin üretilerek dark web (karanlık ağ) üzerinden satıldığı ortaya çıktı. İtalya'da Milano savcılığının başlattığı soruşturmada, 'aşı pasaportu' olarak da anılan sertifikaların sahtelerinin satışında kullanıldığı gerekçesiyle 10 Telegram kanalı kapatıldı. Bu kanallara yaklaşık 10 bin kişinin üye olduğu belirlendi.







100'E YAKIN SERTİFİKA SATILDI





BBC Türkçe'nin Roma muhabiri Övgü Pınar'ın haberine göre, kapatılan Telegram kanallarının, kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri dark web üzerinden sahte belge satışında kullanıldığı tespit edildi. Bu sistemle şimdiye kadar 100'e yakın sahte Covid sertifikası satıldığı tahmin ediliyor. Satıcı ve alıcıların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.





İtalyan basınındaki haberlere göre sahte Covid sertifikaları 110-130 euro arası fiyatlarla, kripto para birimleri karşılığında satılıyordu. Sahte Covid sertifikası almak isteyenler arasında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vatandaşları da bulunuyordu.





SAHTE AŞI SATMA GİRİŞİMİ DE YAPILDI





Bazı gruplarda da yasa dışı olarak Covid aşısı satma girişimleri de yapılıyordu. Her bir doz başına 155 euro civarı ücret talep ediliyordu. İtalya'da yürütülen aşı kampanyasında ise aşılar ücretsiz olarak yapılıyor.





ALTI YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK





İtalyan basını, sahte aşı pasaportu üretimi ve ücret karşılığında aşı satılmasında organize suç örgütlerinin parmağı olabileceğini yazdı. Alıcılar da dahil olmak üzere sahte Covid sertifikasıyla yakalananların, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla altı yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.





Resmi adı AB Dijital Covid Sertifikası olan "aşı pasaportları" İtalya'da geçen ay, AB çapında da 1 Temmuz'dan itibaren kullanıma girmişti. Sertifika, bir kişinin Covid-19 aşısı yaptırdığının, test sonucunun negatif çıktığının ya da hastalığı geçirip iyileştiğinin kanıtı olarak AB ülkelerinde geçerli sayılıyor. Özellikle AB üyesi ülkeler arasındaki seyahatleri kolaylaştırması amaçlanan sertifikanın ayrıca bazı toplu etkinlikler için de kullanılması gündemde.