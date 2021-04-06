Samanyolu Haber /Dünya / İtalyanlar kısıtlamalara karşı sokağa döküldü /06 Nisan 2021 22:23

İtalyanlar kısıtlamalara karşı sokağa döküldü

İtalya'nın başkenti Roma'da küçük işletme sahipleri, ülkede uzun zamandır devam eden corona virüsü (Covid-19) kısıtlamalarını protesto etmek için Roma Parlamentosu meydanına girmeye çalıştı.

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Corona virüsü (Coivd-19) ile mücadele kapsamında aralarında İtalya’nın da bulunduğu birçok ülke salgına karşı kısıtlamalar uygulamaya devam ederken, başken Roma’da küçük işletme sahipleri kısıtlamalara karşı protesto düzenledi. Kısıtlamalar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden protestocular, “özgürlük” sloganları atarak, Roma Parlamentosu meydanına zorla girmeye çalıştı.

İtalyan polisi ise, protestoculara kalkan ve coplar ile müdahale ederek, meydandan uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sırasında bir polis memuru ise, protestocular tarafından fırlatılan bir objenin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

“EKMEK ALACAK PARAMIZ YOK”

Protestoya katılan ve İtalya’nın Pesaro kentinde bir restoran sahibi olan Umberto Cariera yaptığı açıklamada, “Sağlık durumu ciddi, fakat ekonomik ve sosyal durumumuz daha ciddi. Burada çaresiz durumda 10 bin kişi, 10 bin aile, 10 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Umutsuzluk bizi buraya getirdi” ifadelerini kullandı.

Monica adlı bir restoran sahibi ise, “Çalışma hakkımızı ellerimizden aldılar. Onurumuzu elimizden aldılar. Ekmek alacak paramız yok” dedi.

PROTESTOLAR BİRÇOK KENTE SIÇRADI

Roma’da başlayan kısıtlama karşı protestolar İtalya’nın diğer kentlerine de sıçradı. Yüzlerce sokak satıcısı, Caserta kenti yakınlarında yer alan Roma ile Napoli arasındaki otoyolun bir bölümünü işgal ederken, Milano’da merkez tren istasyonu çevresinde trafik tıkandı.

Öte yandan 2020 Mart ayında İtalya’da ilk ulusal kısıtlama geniş çapta kabul edilmiş olsa da Ekim ayında duyurulan yeni kısıtlamalar, İtalya’nın bazı kentlerinde büyük tepki çekmişti. İtalya’da Coivd-19 vaka sayılarının artmasıyla azalan bu protestolar ise, kısıtlamaların kaldırılmasının bahar aylarına kadar uzatılma kararı ile tekrardan patlak verdi.

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