Ankara'da ittifak görüşmeleri hızlandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını değerlendiren İyi Parti lideri Akşener, "Bir yeni anayasa kavramı var. Yine bir yün yumağı attılar, insanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin, bebeğine mama alamayan kadının, üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum." dedi.







Akşener ile yaptığı görüşmenin akabinde ortak basın toplantısı düzenleyen Ali Babacan, "Zaten uymadığınız bir anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz ki? Türkiye'de şu an derin bir işsizlik sorunu var, yoksulluk var. Hayat pahalılığı herkesi yakıyor. Hükûmetin yapması gereken bunlara çözüm üretmek. Bıraksınlar anayasayı. Uymadıkları anayasayı değiştirseler ne değiştirmeseler ne. Gündem değiştirme oyunlarına asla düşmememiz lazım." ifadelerini kullandı.





İyi Parti lideri Meral Akşener ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan ittifak için bir araya geldi.





DEVA PARTİSİ İLE YENİ SİSTEM İÇİN MÜŞTEREK ÇALIŞMA





"Bizim bir güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz bir geçiş çalışmamız var. Bizimkisi anayasa değişikliği ya da anayasa yapmaya yönelik bir çalışma değil. Bir sistem tasarımı." diyen Akşener, "Sayın Babacan'ın arkadaşlarının da yaptığı çalışma bunun bir benzeri. Her iki siyasi partinin de yaptığımız çalışmalar Allah'ın emri değil. Elbette ki kamuoyuyla paylaşılıp eleştiriler alınacak. İki grubun çalışma yapan arkadaşlarının da görüşmesinin doğru olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.





MERAL AKŞENER'DEN HDP AÇIKLAMASI





Akşener, siyasi partilerden randevu talep eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında gelen bir soruya, "Henüz bir davet gelmedi, farz-ı muhal üzerinden niye konuşalım?" diye cevap verdi.





Ali Babacan'dan Boğaziçi protestoları değerlendirmesi: "Hükûmetin haftanın düşmanları panosu var. Çözüm üremedikçe haftanın düşmanını ilan ediyorlar."