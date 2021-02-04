Millet İttifakı'na kıskaç.... Sıra İyi Parti'de

Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşmede “yeni anayasa çalışmalarının da gündeme geldiği ve Erdoğan’ın Milli Görüş cephesinden bu konuda destek istediği” belirtiliyor.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan kulis haberine göre SP’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı’na destek vermesi durumunda, Millet İttifakı bileşenlerinde “ayrışmalar yaşanacağına” dikkat çekilirken, iktidarın SP’nin ardından İYİ Parti’ye de “anayasa resti çekeceği” ifade ediliyor.





Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise “doğrudan laiklik üzerine” bir ifade kullanmaması, bunun yerine “tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet” diyerek, daha önce partileri bu gerekçeyle kapatılan SP’yi, Milli Görüşçüleri, ürkütmemek olduğu belirtiliyor.





Milli Görüş cephesinin de uzun zamandır “vesayetçi” gördüğü 1982 Anayasası’nın değiştirilmesinden yana görüş birliği içinde olduğuna dikkat çekilirken, Erdoğan’ın MHP ile birlikte yeni anayasa çalışmalarını başlatsa da Meclis’teki sandalye sayısı baz alındığında iktidarın tek başına anayasayı değiştirme gücü bulunmuyor.





Bu nedenle Erdoğan’ın “bu noktada muhalefet partilerinden gelen önerileri de dikkate alacağı” ifade ediliyor.





SİSTEMDE UZLAŞI YOK





İktidar kanadının muhalefet cephesiyle uzlaşmaya varamayacağı tek konunun “sistem olduğu” değerlendiriliyor. Ancak özellikle “merkez sağ blokunda yer alan partilere de anayasal özgürlükler, TBMM’de denge ve denetlemenin bir standarda kavuşturulması, sendikalaşma, seçme ve seçilme hakkı, siyasi partilerin yapısı” gibi düzenlemelerle “adım atılacak.”





Böylece iktidar, muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki şartlarının bir kısmını da yerine getirmiş olacak.” Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın bu adımları atması halinde “SP, DP gibi partilerin yeni anayasaya sıcak bakabileceği, böylece 2023’e giden süreçte muhalefetin de ittifaklarda yeni yol arayışlarında bulunabileceği” değerlendiriliyor.





Cumhur İttifakı’nın bir sonraki hamlesini ise İYİ Parti üzerine yapacağı ifade ediliyor. İYİ Parti’nin de seçmen kitlesinin “milliyetçi ve muhafazakâr kitleden oluştuğunu” bilen Cumhur İttifakı, yeni anayasa ile birlikte İYİ Parti’ye de “safını seç’’ diyecek.”





İYİ Parti’nin de yeni anayasa ile “demokrasi, hukuk gibi atılımlar vaadini gerçekleştirmesi halinde Millet İttifakı’ndan bağımsız hareket edebileceği seçeneği” üzerinde duruluyor.