İttifaklar art arda geliyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi'nden oluşan 'Sosyalist Güç Birliği' ittifakının açıklanmasının ardından bu kez deEmekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) tarafından oluşturulduğu ifade edilen bir diğer sol ittifak, ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın açıklandığı duyuruldu.Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcileri, TİP’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. Toplantının ardından yazılı açıklamayla üçüncü ittifak ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’ ilan edildi.Toplantıda siyasi gelişmeler değerlendirilirken ittifakın isminin ve yol haritasının, hazırlanacak deklarasyonun kamuoyuna açıklanmasının yöntem ve tarihinin belirlenmesine ilişkin de tartışmalar yürütüldü.Toplantının ardından üçüncü ittifakın adının ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’ olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca eylül sonunda yol haritasının da kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırıldı. Görüşmelere ilk dönemde katılan Halkevleri ise son görüşmede ittifaktan çekildi.“25 Ağustos’ta İstanbul’da, ülkemizin bugününde ve yarınında eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi meydana getirecek birlikteliği vurgulamak, siyasal ve toplumsal iradeyi güçlendirmek, kararlı duruşumuzu, mücadelemizi, dayanışmayı ve umudu büyüten yürüyüşümüzü şekillendirmek üzere bir kez daha bir araya geldik.Aylar süren emeklerimizin sonucunda;Türkiye’nin tüm kentlerinde, sokaklarında ve meydanlarında, tarlalarında ve fabrikalarında, okullarında ve üniversitelerinde, her alanda mücadeleyi büyütmek;Emekçilerin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çiftçilerin ve üreticilerin taleplerini ve mücadelelerini ortaklaştırmak üzere sürdürdüğümüz ittifak çalışmasını tamamlama aşamasına geldik.Yaşadığımız ve her gün daha da derinleşen ekonomik, sosyal ve siyasal kriz karşısında toplumsal adalet, eşitlik ve güçlü demokrasi temelinde değişim mücadelesini ortaklaştıracak bu ittifakın mücadele ilkelerini, siyasal program çerçevesini, seçimler öncesini ve sonrasını kapsayan yol haritasını Eylül ayında kamuoyuyla paylaşma kararına vardık.Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun davranma konusunda kararlıyız.İttifakımız; AKP-MHP iktidarının halk düşmanı politikalarına direnen, bu düzenden ve iktidardan kurtulmak; sorumlulardan hesap sormak isteyen tüm kesimlerin, siyasal ve toplumsal muhalefet güçlerinin katılımı, katkısı ve desteğiyle büyüyecektir.İttifakımız; bir yol arkadaşlığı, bir mücadele arkadaşlığı olacaktır.İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir düzen için; halkın egemenliğine dayanan bir güçlü demokrasi için; Kürt sorununda barışçıl ve demokratik bir çözüm için; kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların eşitliği ve özgürlüğü için; doğanın ve kültürel varlıklarımızın korunması için hep birlikte mücadele edeceğiz.Çağrımız tüm emekçilere, demokrasi, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik mücadelesini yürüten bütün toplumsal hareketler, kurum, kuruluş ve yurttaşlaradır.Hep beraber sorumluluk alalım. Yangın yerine çevrilen ülkeyi ortak talepler ve birlikte mücadele anlayışıyla özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edelim.Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde, halkın egemen olduğu bir toplumsal ve siyasal düzeni kurmanın, ezilen ve sömürülen tüm toplum kesimlerinin gücüyle mümkün olduğunu biliyoruz.Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız.Emekçi Hareket PartisiEmek PartisiHalkların Demokratik PartisiSosyalist Meclisler FederasyonuTürkiye İşçi PartisiToplumsal Özgürlük Partisi”