İttifakta çatlak ses: Esnafı ziyaret ettik, bir dokun bin ah işit!

MHP'li Tercan, vakıf kiracılarının çok dertli olduklarını, kiralarını, vergilerini, SSK primlerini ödeyemediklerini belirtti.







Esnafın sıkıntılarının büyük olduğunu dile getiren Tercan, "Bir dokun bin ah işit…" derken, "Şu an; esnaf batma noktasına gelmiştir…" dedi.





"BİR DOKUN BİN AH İŞİT"





Trakyaanaliz.com'un aktardığına göre Tercan, parti yönetimi olarak vakıf kiracılarına yaptıkları ziyaretlere ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:





"MHP İl Yönetimi olarak; Arasta Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Adem Bayrak’ı Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Demirkol’u, Yönetimini ve Arasta çarşı esnafını ziyaret ettik.. Esnafımızla birebir görüşüp, konuşup dertlerini dinledik. Vâkıf kiracılarının sıkıntıları, dertleri çok.. Bir dokun bin ah işit… Edirne esnafının ve halkının derdiyle dertlenen sevinciyle sevinen, oy için değil insanı bir vazife diye esnafımızın yanındayız. Sesi olmayı görev sayıyoruz. Çünkü; Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz… Esnaf… Bağkur ve SSK primlerini ödeyemiyor. Kirasını ödeyemiyor… Vergisini ödeyemiyor… İşçisinin maaşını ve sigortasını ödeyemiyor.. Siftah yapamıyor…"





İşlerinin olmaması nedeniyle esnafın kepenk indirdiğine dikkat çeken MHP'li il başkanı, "Şu an; esnaf batma noktasına gelmiştir… Bir an evvel devletimiz esnafa gereken yardım elini uzatmalı, rahat bir nefes aldırılmalı ve gereken yapılmalı" çağrısı yaptı.





TURİST BİTTİ, ESNAF BATTI





"Küçük Esnaf; kendi emeğiyle yaşar, kazandığı kadar harcar. Her vatandaş gibi devlete vergisini öder. Yaşanan salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, turistlerin az veya hiç gelememeleri esnafı zorunlu giderlerini karşılayamaz duruma getirmiştir" diyen Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Çünkü; Edirne’deki ticari hayat neredeyse turistlerin getireceği paraya kilitlenmiştir. Günlük kazanımları ile… Kira, faturalar, ev giderleri, çocukların eğitim masraflarını karşılayamaz durumda oldukları bir gerçek… Arasta Çarşı esnafı diyor ki; biz her daim Devletimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz… Böyle sıkıntılı bir zamanda da devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Sıkıntılarımıza çare bulmasını istiyoruz. Korona Virüs salgını nedeniyle; çoğu esnaf işyerine ya yarım gün gelmekte, ya da hiç dükkanını açmamaktadır. MHP olarak diyoruz ki, “Vakıf kiraları dondurulsun” Esnafımız rahat nefes alsın. Koronavirüs belası bitene kadar kira alınmasın… Kira sözleşmesinin 15/5 maddesi şu şekilde: Kiracı sözleşmenin devamı süresince, doğal afetler, grev, salgın hastalıklar, seferberlik gibi mücbir sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarı değiştirilmesi talebinde bulunamaz. MHP olarak diyoruz ki; Vakıf kiracılarını rahatlatmak için kira sözleşmesinin 15/5 Maddesini hayata geçirin…"