İYİ Parti'den 1915 olayları çıkışı

İyi Parti Başkanlık Divanı, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını anarken 'soykırım' ve 'büyük felaket' olarak anmasına tepki gösterdi. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyacağı duruş ve eylemlerin önceki hükümetlerimizin benzer meydan okumalar karşısında almış oldukları tarihi kararların devamı niteliğinde olmasını temenni ediyor ve 'hükümsüzdür', 'geçersizdir' gibi ifadelerle yetinmekten ziyade Devletimizin itibarına yakışır bir eylem planı konulmasını bekliyoruz" dedi.





Başkanlık Divanı adına, parti genel merkezinde açıklama yapan Genel Sekreter Poyraz, "Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında savaş, mukatele ve zorunluluk icabı toplu yer değiştirme koşullarında yaşanan ve sorumluluğu devlete atfedilemeyecek olayların ABD Başkanı tarafından ‘sözde soykırım’ şeklinde istismar edilmesi esef vericidir" diye konuştu.





Poyraz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Esef verici"





Bu sözde soykırım iddialarının Türkiye üzerinde karanlık emelleri olanların hangi amaçlarına hizmet ettiğinin farkındayız ve asla taviz vermeyeceğimize de aziz milletimizin huzurunda söz veriyoruz. Tarihi ve hukuki gerçeklere aykırı bu talihsiz açıklamaya tavır göstermeyen hatta onaylayan kimi siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini de milletimize şikayet ediyor ve aynı şiddetle kınıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında savaş, mukatele ve zorunluluk icabı toplu yer değiştirme koşullarında yaşanan ve sorumluluğu devlete atfedilemeyecek olayların ABD Başkanı tarafından 'sözde soykırım' şeklinde istismar edilmesi esef vericidir.





"Yanlış politikanın payı büyük"





Türk Dışişlerinin, 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarına karşı geçmişte yürüttüğü kararlı ve stratejik diplomatik mücadele, son yıllarda Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal kültürünün ve tecrübeli kadrolarının sistematik bir şekilde tasfiyesi ile zaafa uğramış, yerine ideoloji öncelikli, milli çıkar amacından uzak, kişisel ilişkiler üzerinden yönetilen bir dış politika anlayışı hakim olmuştur. Esasen uluslararası ilişkilerimizde sıkça yaşadığımız benzer itibar zedeleyici hadiselerde uygulanan bu yanlış politikanın payı büyüktür.





"Devletimizin itibarına yakışır bir eylem planı "





ABD Kongresi’nin bu konuda geçmişte almış olduğu kararlar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi zamanlı ve içerikli açıklamalarla tepkisini ortaya koymuş ve icap eden cevapları kararlı bir şekilde vermiştir. Mevcut durumda ise partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ABD Başkanı Biden’ın muhatabı halen sessizliğini koruyan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. ABD Başkanı Biden’ın Türk Milletine iftira içeren açıklamasına karşı Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyacağı duruş ve eylemlerin önceki hükümetlerimizin benzer meydan okumalar karşısında almış oldukları tarihi kararların devamı niteliğinde olmasını temenni ediyor ve 'hükümsüzdür', 'geçersizdir' gibi ifadelerle yetinmekten ziyade Devletimizin itibarına yakışır bir eylem planı konulmasını bekliyoruz.