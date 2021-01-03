İyi Partili isim: Onlara Selahattin, Hasip, Emine ismini çok görüyorum

Ağıralioğlu, Habertürk'te "Gerçek Fikri Ne?" programına katıldı. Ağıralioğlu, "Selahattin ismini çok görürüm Demirtaş demeye seviyorum aslında. Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine ismini çok görüyorum. Çünkü bu isimler bir arada yaşama irademizin bin yıllık terkibi. Yüz binlerce Emine, Hasip, Selahattin vardır. Türklüğün, Müslümanlığın ortak şöhretli isimleridir bunlar. Biri peygamber kızıdır, biri şöhretli kumandaların ismidir. Bu topraklardaki aidiyet dünyamızın kültür dünyamızın isimleridir. O yüzden ben birkaç defa zikrettim ki, ya annelerinizin babalarınızın sizin kulaklarınıza okuduğu bu isimlerin mânâsına sadakat gösterin, milletin beraberliğine yürüyün ya da yaptığınız şenaate uygun isimler alın kendinize." diye konuştu.







Ağıralioğlu, "Ben adamlara bizimle ortak dünyamıza tekabül eden isimleri çok görüyorum artık. Ya bu memlekete beraber yaşamanın bedelini ödeyin, nice Mehmetlerimiz şehit oluyor mesela. Ahmet Türk ismiyle, Ahmet peygamber efendimizin gökyüzündeki ismidir. O ismin dünyada şahikalaşmış ismini temsil eder. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Hasip Allah’ın sıfatlarındandır. Allah’ın sıfatını kendine isim olarak alp memleketine fitne olur mu insan? Selahattin Türklüğün, Müslümanlığın ortak kahramanlığının ismidir. Selahattin ismiyle olur mu?" ifadesini kullandı.