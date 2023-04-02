Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partililere göre Akşener'in masayı dağıtması, Kılıçdaroğlu'nu 'kazanacak aday' yaptı /02 Nisan 2023 11:33

İYİ Partililere göre Akşener'in masayı dağıtması, Kılıçdaroğlu'nu 'kazanacak aday' yaptı

İsmi verilmeyen İYİ Partililere göre Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 6.5 puan kazandırdı: "Oylarımızda yüzde 2.6 düşüş oldu. 1.5 puanı topladık. Gerisini de seçim sahasında kısa sürede toplayacağız." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde Millet İttifakı masasından kalkmasının faturasına dair partide dikkat çekici hesaplar yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması kararı ile aşılan krizi değerlendiren İYİ Partililere göre Akşener, Kılıçdaroğlu’nu 'kazanacak aday' yaptı.

İYİ Partililere göre iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması kararıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir anda 6.5 puan kazandırıldı, seçimi almasının önü açıldı.

Ancak anketler bu süreçte İYİ Parti’nin ise ciddi bir oy kaybına uğradığını gösteriyor. Bu kaybı doğrulayan İYİ Partililer, "Oylarımızda yüzde 2.6 düşüş oldu. 1.5 puanı topladık. Gerisini de seçim sahasında kısa sürede toplayacağız" diyor.
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