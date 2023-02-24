Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma karakolunda işkenceyle ölüm iddiasını haberleştiren gazeteciye soruşturma /24 Şubat 2023 11:35

Jandarma karakolunda işkenceyle ölüm iddiasını haberleştiren gazeteciye soruşturma

Hatay’da ‘yağmacı’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Güreşçi isimli vatandaşın götürüldüğü Altınözü Jandarma Karakolu’nda işkenceyle öldürüldüğü iddiasını haberleştiren Halk TV muhabiri Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı.

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da ‘yağmacı’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Güreşçi isimli vatandaşın götürüldüğü jandarma karakolunda işkenceyle öldürüldüğünü Twitter hesabından paylaşmış, işkenceyi belgelemek için hazır bulunan ÇHD’li avukatların da jandarma tarafından tehdit edildiği belirtmişti.

ÇHD’nin iddiasını haberleştirmesi nedeniyle Halk TV muhabiri Seyhan Avşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Seyhan Avşar’ın gecikmeye mahal verilmeden ifadesinin alınması istenirken soruşturmanın hakaret ve iftara suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMAYA İLK TEPKİ ÇHD’DEN GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya tepki gösteren Çağdaş Hukukçular Derneği, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, “Derneğimizin takipçisi olduğu işkence dosyasını haberleştirdiği için gazeteci Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik. Seyhan Avşar’ın yanındayız, savcılar basın emekçileriyle değil işkencecilerle mücadele etmelidir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Hatay’da hırsızlık ve yağma yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişiler ilk ifadelerinde, Sabri Güreşçi isimli kişinin de kendileriyle beraber hareket ettiğini ileri sürdü.

Jandarma ise soruşturma çerçevesinde Güreşçi ailesinin Büyükburç Mahallesi’ndeki evlerine giderek Sabri Güreşçi’yi gözaltına almak istedi. Kardeş Ahmet Güreşçi’nin itirazı üzerine o da gözaltına alınarak Altınözü Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltına alınan çocuklarının akıbetini öğrenmek üzere aileleri de karakola gitti. Bahçede bekleyen aile, akşam saat 19.30 civarında battaniye içerisinde birinin çıkarıldığını fark etti. Hastaneye giden aile, çocuklarının acil olarak hastaneye getirildiğini ve hayatını kaybettiğini öğrendi.

ÇHD, yüzünde ve vücudunda ağır darp izleri olduğunu belirlenen Ahmet Güreşçi’nin Altınözü Jandarma Komutanlığı’nda uğradığı işkence nedeniyle öldüğünü iddia etti.
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