TOKİ'den 'asrın' ihalesi: Üç günde 6 milyar liralık 8 ihaleye çıkıldı

TOKİ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde binlerce konutun etüt çalışmalarının ardından inşa edileceğini duyurmuştu.





T24 yazarı Çiğdem Toker, kurumun son üç günde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana ve Kilis'te sekiz ihale yaptığını aktardı. Kamuya toplam maliyeti 6 milyar lirayı bulan ihaleler ile 3770 konut yapılması planlanıyor.





Yerleşim yeri ve konut sayısının artacağını belirten Toker, ihalelerde en düşük teklif veren firmaları şöyle sıraladı:





- Adıyaman Kahta'da yaptırılacak 297 konut 4 dükkanlı ticaret merkezi için 8 firmanın çağrıldığı ihalede uygun teklif 469 milyon TL ile Halil Koç-MFK Mühendislik ortaklığından geldi. İhaleye 8 firma çağrıldı.





(Yaklaşık maliyet: 480 milyon 172 bin 729 TL)





- Gaziantep Nurdağı'nda yaptırılacak 456 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi için yapılan ihaleye Gaziantep Gold Yapı-Tekon Yapı ortaklığı 777 milyon TL ile en düşük teklifi verdi. İhaleye 7 firma çağrıldı.





(Yaklaşık değer: 766 milyon 929 bin 989 TL)-1,31 üzerinde





- Gaziantep Islahiye'de yaptırılacak 399 konut ve 12 dükkan altyapı çevre düzenlemesi projesi için açılan ihalede en düşük teklifi 519 milyon TL ile yine Gaziantep Gold Yapı verdi. İhaleye 8 firma çağrıldı.





(Yaklaşık değer: 545 milyon 936 in 948 TL)





- Kilis Merkez ilçede yaptırılacak 645 adet konut 4 dükkan ve bir cami için yapılan e ihalede en düşük teklifi 1 milyar 124 milyon TL ile Erzurum'da kurulu Akgün İnşaat verdi.





İhalede 7 firma yer aldı.





(Yaklaşık değer: 1 milyar 46 milyon 981 bin 125 TL) Yaklaşık değerin yüzde 7,36 üzerinde çıktı en düşük teklif.





- Adana Sarıçam'da yaptırılacak 590 adet 5 etap konut altyapı çevre düzenleme işini en düşük teklif 809 milyon 550 bin TL ile Aydın İnşaat-Dizmanlar Gayrımenkul ortaklığından geldi. İhaleye 8 firma çağrıldı.





(Yaklaşık değer: 828 milyon 750 bin 864 TL)





- Kahramanmaraş Afşin'de yaptırılacak 501 adet konut 18 dükkan 1 cami projesi için açılan ihalede en düşük teklifi 787 milyon 773 bin TL ile Okta İnşaat-Aşan Mühendislik ortaklığı verdi.





(Yaklaşık değer: 814 milyon 756 bin 959 TL)





- Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaptırılacak 4 etap 518 konut altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinde en düşük teklifi 809 milyon TL ile İmaj Altyapı-Öztaç Petrol-Ayka Global şirketlerinden oluşan ortaklık verdi. İhaleye 8 firma çağrıldı.





(yaklaşık değer: 827 milyon 5305 TL)





- Hatay Altınözü ilçesinde yaptırılacak 364 konut 1 adet dükkanlı 5 ticaret merkezi altyapı projesi ihalesine en uygun teklifi 594 milyon 221 bin TL ile Kaizen Orman ürünleri-Hi-Ka Nakliye ortaklığı verdi. İhaleye sekiz firma çağrıldı.





(Yaklaşık değer: 608 milyon 265 bin 667 TL)