Japonya'da nükleer santralden kötü haber

Japonya'da yer alan Fukuşima Nükleer Enerji Santrali, 2011 yılında Pasifik Okyanusu'nda yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu tsunamide ağır hasar görmüştü.





Hasar sebebiyle santralde yer alan nükleer reaktörlerden 3'ünde erime yaşanmış, bölgedeki yüksek radyasyon seviyesi nedeni ile yaklaşık 160 bin kişi tahliye edilmişti.







Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NRA) yeni bir açıklama geldi. NRA tarafından yapılan açıklamada, Fukuşima Nükleer Enerji Santrali'nde yer alan 2'nci ve 3'üncü reaktör binalarının 5. katları çevresinde ölümcül seviyede radyasyon tespit edildiği bildirildi.





NRA, 2'nci ve 3'üncü reaktörlerin muhafaza kazanlarının kapaklarına, yüksek derecede radyoaktif olan Sezyum 137 bulaştığının tespit edildiğini ifade etti. Kapaklarda ölçülen radyasyon seviyesinin 10 Sievert'e kadar ulaştığını belirten NRA, bu seviyenin alanda sadece 1 saat bulunan bir insanı öldürmek için yeterli olduğunu açıkladı.





NRA Başkanı Toyoshi Fuketa ise yaptığı açıklamada, tespit edilen radyasyon seviyesinin enerji sızıntısının temizliğini daha da zorlaştırabileceğini ifade etti.





TEMİZLİK ÇALIŞMASINA COVID-19 ENGELİ





Tokyo, yaşanan felaketten 10 yıl sonra 2021'de ilk olarak 3 reaktör arasından 2'nci ünitedeki yakıt sızıntısını temizlemeye başlamayı planlamıştı.





Fakat santral operatörü Tokyo Electric Power firması ile Japon hükûmeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının enkaz temizleme robotlarının geliştirilmesini engellemesi sebebiyle geçen yıl aralık ayında temizlik çalışmalarını 2022 yılına kadar geciktirileceğini belirtilmişti.