Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'dan OHAL kararı /16 Nisan 2020 22:42

Japonya'dan OHAL kararı

Koronavirüs nedeniyle Japonya'da da başkent Tokyo da dahil olmak üzere 7 büyük şehir de olağan sütü hal ilan edildiği ifade edildi.

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Japon hükümeti, koronavirüs vakalarının hız kazanması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyük şehirde bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü halin ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Başbakan Şinzo Abe, Japonya genelinde olağanüstü hal ilan ettiklerini ve yasağın 6 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı. 6 Mayıs, Japonya'da birkaç tatili birden kapsayan 'Altın Hafta'nın sonuna denk geliyor.

Abe, kararı, sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından duyurdu. Abe, genel olağanüstü hal ilanıyla 'sınır aşırı hareketliliği durdurmayı ve sosyal mesafeyi yüzde 80 oranında başarmayı hedeflediklerini' söyledi.

‘RAPOR BASINA SIZDI’

Dün adı açıklanmayan üst düzey bir Japon Sağlık Bakanlığı yetkilisi tarafından medyaya sızdırılan raporda, gerekli önlemler uygulanmazsa 400 bin kişinin salgına bağlı olarak yaşamlarını yitirebileceklerine dikkat çekiliyordu. Aynı rapora göre bu durumda, 850 bin kişi de yapay solunum cihazına ihtiyaç duyacak.

Japonya merkezli Kyodo Newswire'a göre, Çarşamba günü ülke çapında en az 327 yeni vaka açıklandı. Sadece koronavirüs semptomları olan vatandaşları test eden Japonya, bu güne dek 8 bin 626 vaka kaydetti ve ülkede salgına bağlı 178 ölüm gerçekleşti.
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