Samanyolu Haber /Spor / Jürgen Klopp Alman Milli takımını çalıştırmayacak /10 Mart 2021 12:13

Jürgen Klopp Alman Milli takımını çalıştırmayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Takımının Leipzig ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Jürgen Klopp, Joachim Löw'ün bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) ardından Almanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini bırakacağına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan milli takımı çalıştırması için teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Klopp, "Bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştıracak potansiyel adaylar arasında yer almıyorum. Liverpool ile sözleşmem 3 yıl daha devam edecek. Basit bir durum. Bir anlaşmam var ve süresi bitene kadar buna uyacağım" ifadelerini kullandı.

Löw'ün 15 yıldır çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'ndaki performansından övgüyle bahseden 53 yaşındaki Klopp, "Joachim Löw, milli takımda uzun yıllar boyunca harika işlere imza attı. Milli takımı çalıştıran en başarılı teknik direktörlerden birisi oldu. EURO 2020'den sonra ayrılmak istemesini anlayabiliyorum ve bu işi, başkaları da yapabilir. Birçok kaliteli Alman teknik direktör var" değerlendirmesinde bulundu.

Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jürgen Klopp Alman Milli takımını çalıştırmayacak Sonraki Haber >>

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:43