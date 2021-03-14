Samanyolu Haber /Gündem / Kabine toto başladı: Erdoğan koltuk saysını artıracak /14 Mart 2021 09:49

Kabine toto başladı: Erdoğan koltuk saysını artıracak

AKP Genel Merkezi’nden kabineye transferler olabilir, bazı bakanlıkların ayrılması planlanıyor

SHABER3.COM

AKP’nin 24 Mart’ta yapılacak Olağan Büyük Kongresi’nden önce kabinede değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Parti yönetiminden bazılarının kabinede görev alabileceği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayrılması bekleniyor.

BirGün’deki kulis haberinde, “Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeniden ayrılacağı yönünde çalışmalar yapılıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da ayrılabileceği konuşuluyor. yeni kabinenin daha çok sayıda siyasi isimle tahkim edilmesi bekleniyor. Yeni sistemde bakanların milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğinden partide görev yapan ve parlamenter olmayan isimlerin tercih edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimler arasında ilk dillendirilen de Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.” İfadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar çıkan her kabine revizyonu söylentisinde isimleri gündeme getirilen Bekir Pakdemirli, Ruhsar Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ve Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler yine görevden alınması kesin isimler olanak dillendiriliyor. Bunlara Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk’un isimleri de eklenerek geniş çaplı bir kabine değişikliği beklentisi dillendiriliyor."
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