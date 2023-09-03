Samanyolu Haber /Spor / Nefes kesen maçta Sırbistan'ı yendiler Avrupa şampiyonu oldular /03 Eylül 2023 23:43

Nefes kesen maçta Sırbistan'ı yendiler Avrupa şampiyonu oldular

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-27 kaybeden A Milli Takım, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi.

Filenin Sultanları karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı, setlerde durum 2-2'ye geldi.

Karşılaşmanın Final setinde rakibini 15-12 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.


Tek eksik altın madalyaydı
Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda altın madalyaya ulaştı.

Üst üste 15. galibiyet
"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 15 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 9 maçı galip bitirdi.
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