Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le oynanan müsabakanın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.





Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Salih Uçan'ın yerine orta sahada yeni transfer Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.





Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattında değişiklik yapmayarak Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'u görevlendirdi.





Orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade-Chamberlain'e teslim eden tecrübeli teknik adam, hücum bölgesinde ise Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı oynattı.









SALİH UÇAN RİSKE EDİLMEDİ





Siyah-beyazlı takımın 29 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan, bu sezon ilk kez bir müsabakada görev alamadı.





Teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon Avrupa'da 6, ligde de 2 maçta 11 kişilik kadroda yer verdiği Salih, Dinamo Kiev mücadelesinde aldığı darbeler nedeniyle yaşadığı sakatlık yüzünden riske edilmeyerek Şenol Güneş tarafından müsabakanın kadrosuna alınmadı.





Deneyimli oyuncu, Sivasspor mücadelesinde yerini Chamberlain'e bıraktı.





GHEZZAL 4 BUÇUK AY SONRA KULÜBEDE





Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, 132 gün sonra yeniden kadroda yer buldu.





Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından son olarak Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek forma giyen Ghezzal, ligin 4. haftasında yeniden kadroda yer aldı.





Sezon başı kampında takımla birlikte çalışan ancak bir sakatlık daha yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra ailesinin yaşadığı trafik kazası nedeniyle Fransa'ya gittiği için takımdan bir süreliğine uzak kalmıştı.





Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.





CHAMBERLAİN SİFTAH YAPTI





Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı.





Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Pendikspor mücadelesinde de 30 dakika sahada kalmıştı.





İngiliz oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev aldı.