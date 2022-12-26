Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris'e 'kaçak göçmen' şoku: Teksas Valisi 3 otobüs dolusu göçmeni evinin önüne bıraktı /26 Aralık 2022 14:38

Kamala Harris'e 'kaçak göçmen' şoku: Teksas Valisi 3 otobüs dolusu göçmeni evinin önüne bıraktı

Teksas Valisi, 3 otobüs dolusu kaçağı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konutunun önüne bıraktı: "Siz istediniz, o zaman siz bakın."

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ABD'de otobüsler dolusu göçmen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne bırakıldı. Cumhuriyetçi valiler, Başkan Joe Biden'ın göçmen politikasını protesto etmek için daha önce Demokrat şehirlere göçmen göndermişti

ABD basınında yer alan haberlere göre birkaç otobüs dolusu göçmen, ülkedeki dondurucu soğuklar esnasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington D.C.'deki evinin önüne bırakıldı.

DONDURAN SOĞUKTA TİTREYEREK BEKLEDİLER! ÜSTLERİNDE SADECE TİŞÖRTLER VARDI
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, 100'den fazla mültecinin donduran soğukta üstlerindeki tişörtler veya hafif sweatshirtle titreyerek beklediği görüldü.

Mültecileri fark eden gönüllüler ellerinde battaniye, yiyecek ve içeceklerle yardıma koştu.

Kentte yer alan bir kilise kapılarını açtı, mülteciler bir otobüs yardımı ile oraya götürüldü ve geceyi kilisede geçirdiler.

BEYAZ SARAY'IN TEPKİSİ SERT OLDU
Göçmenlere yardım eden bir kişi, otobüsün Teksas'tan geldiğini söyledi. 'SAMU First Response' vakfı genel müdürü Tatiana Laborde, göçmenlerin oraya bırakılmasının kuzeydeki yoğun kar yağışından kaynaklandığına inandığını söylese de Beyaz Saray'ın tepkisi sert oldu.

"ACIMASIZ, TEHLİKELİ, UTANÇ VERİCİ"
Beyaz Saray sözcüsü Abdullah Hasan, olayı 'acımasız, tehlikeli ve utanç verici' olarak yorumladı
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