Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü!

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürüldüğü ortaya çıktı







İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.





3'Ü YARALI 8 HİNT HOROZU VE 1 TAVUK!

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.





Gözaltına alınan M.S. ve A.S. ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, bulunan hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.



