Samanyolu Haber /Gündem / Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! /24 Aralık 2019 13:31

Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü!

İzmir'de Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ortaya çıktı. Baskında 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu ve 1 tavuk bulunurken, 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürüldüğü ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

3'Ü YARALI 8 HİNT HOROZU VE 1 TAVUK!
 
Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan M.S. ve A.S. ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, bulunan hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.

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