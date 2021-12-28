Kanser tedavisi gören 68 yaşındaki Refik Yeşil cezaevine kondu

Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında evinde gözaltına altına alınan lenf kanseri Refik Yeşil tutuklandı. Antalya L Tipi Cezaevine gönderilen 68 yaşındaki Yeşil, 5 aydır Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kanserinin 4. evreye yaklaştığı öğrenilen Yeşil’in ilk mahkemesi 18 Ocak’ta görülecek.







AYAKTA DURAMIYOR





Hastalığın seyrini öğrenmek ve ilik nakline hazırlık için dün PED çekimi yapılan Yeşil, evine döner dönmez gözaltına alındı. İşlemleri yapılırken ayakta durmakta zorluk çekildiği görülen Yeşil’in kanser haricinde kronik başka hastalıkları olduğu da öğrenildi.





5 ay önce teşhis konulan Refik Yeşil, dördüncü kemoterapiye hazırlık için dün hastanede PED çekimi randevusu vardı. Sabah saat 10.00 gibi hastaneye gittiler. PED çekim odasındayken polisler gelip hemşirelerden bilgi aldı. Daha sonra kendisinin yanına girip ona da hastalığının ne olduğunu sordular. Memurlar gittikten sonra evine dönen Refik Yeşil, saat 15.00’te gözaltına alındı. Bir gece Antalya Emniyeti’nde kaldıktan sonra bugün tutuklandı.





En son Antalya’daki işçi derneği AKÇADER’in başkanlığını yapan Refik Yeşil’in Bank Asya hesabı, Bylock kullandığı, dernek başkanlığı yaptığı ve tanık ifadesine dayanılarak tutuklandığı öğrenildi.







