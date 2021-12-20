Kapalı otoyola geçiş garantisi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Odayeri bölümünün yedinci kesiminin kabulünün, yolun açılış tarihinden önce yapıldığı belirlendi. Milyonlarca yurttaşın ekonomik darboğazda ezildiği Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, trafiğe kapalı yol için 144 gün boyunca şirkete, günlük 199 bin 759 araç için garanti ücreti ödediği ortaya çıktı.





Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun müteahhitlerine sağlanan ayrıcalıkların bir yenisi daha tespit edildi. Sözleşmedeki değişiklik ile otoyolun işletme süresini ve geçiş garantisi verilen araç sayısını artırdığı öğrenilen Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, “Müteahhitlere kıyak” olarak değerlendirilen bir başka uygulamaya daha imza attığı belirlendi.





SAĞLANAN AYRICALIKLAR BİTMEK BİLMİYOR





Tartışma yaratacak uygulama, Sayıştay raporlarına yönelik sansürü ortaya koyan taslak denetim raporları ile gözler önüne serildi. Rapora göre, Kınalı-Odayeri kesimi için bin 742 gün olan işletme süresi, ilk olarak 4 bin 527 güne çıkarıldı. Ardından ise şirketler lehine geçiş garantisi verilen araç sayısı artırılarak işletme süresi bin 705 güne düşürüldü. Daha az işletme süresi ile araç başına daha karlı anlaşma sağlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nu inşa eden şirketlere sağlanan ayrıcalıklar bunlarla da bitmedi.





Rapora göre, toplam yedi kesimden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesiminin Habipler-Hasdal bölümü için belirlenen kabul tarihi 21 Aralık 2020 oldu. Ancak yol, belirlenen tarihte trafiğe açılamadı. Karayolları Genel Müdürlüğü, trafiğe açılmayan alan için garanti ödemesi yapılması yönünde karar aldı. Taslak raporda, resmi hizmete 21 Mayıs 2021 tarihinde açılan yolun kapalı olduğu 154 günlük sürenin garanti ödemelerinin şirketlere tıkır tıkır yapıldığı kaydedildi.





Yol, 2020 yılında 10 gün, 2021 yılında ise toplam 144 gün trafiğe kapalı kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2020 yılı için 10 gün boyunca şirketlere 189 bin 176 araç geçiş ödemesi yaptı. 2021 yılında yolun trafiğe kapalı olduğu 21 Mayıs gününe kadar geçen 144 gün için ise günlük 199 bin 759 araç geçişi üzerinden garanti ödemesi hesaplandığı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, trafiğe kapalı yol için garanti ücreti ödenmesini, “Kamulaştırmadan kaynaklanan gecikme” ile açıklamaya çalıştı.





YANDAŞI ZENGİN ETME USTALIĞI





Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa ettirilen yola yönelik müteahhitlere sağlanan ayrıcalıkları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, tepkisini şöyle dile getirdi: “Doğmamış çocuğa don biçer’ gibi açılmamış otoyola milletin parası oluk oluk akıtılmış. Toplam 154 gün boyunca hizmete alınmayan otoyoldan bir tek araç geçmemiş ve bunun parası milletin cebinden alınarak yandaşın kasasına aktarılıyor. Sayıştay raporları ile ortaya konulan bu bilgiler millet iradesinin, millet denetiminin yapıldığı TBMM’den de saklanmaya çalışılıyor. Ekonominin tarihini yazdığını iddia eden AKP iktidarı ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yapan iktidar olarak kara bir tarih yazdı. Milletimizin cebinden alıp bir avuç yandaşını zengin etmekte ustalığında eline su dökülemeyen iktidarın ekonomimizde yarattığı tahribatın yükünü ne yazık ki vatandaşımız ödüyor.”