Samanyolu Haber /Gündem / Kapalıçarşı'da 44 esnaf Koronavirüs'ten hayatını kaybetti /05 Mayıs 2020 21:33

Kapalıçarşı'da 44 esnaf Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Kapalıçarşı'da çalışan 4 esnafın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

44 gündür kapalı olan Kapalıçarşı'nın esnaflarının bir kısmı koronavirüse yakalandı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İlk koronavirüs vakasının görüldüğü Kapalıçarşı, 44 gündür açılmıyor. Esnaflardan bir kısmı ise koronavirüse yakalandı. Bu kişiler arasında 44 esnaf yaşamını yitirdi.

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı da ilk vakadan sonra Esnaflar Derneği, Fatih Belediyesi ve İBB tarafından 3 kez dezenfekte edilmişti.

Tedbirlere karşın koronavirüs bulaşan 44 esnaf yaşamını yitirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kapalıçarşı'da 44 esnaf Koronavirüs'ten hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:48