Kapalıçarşı'da 44 esnaf Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

44 gündür kapalı olan Kapalıçarşı'nın esnaflarının bir kısmı koronavirüse yakalandı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İlk koronavirüs vakasının görüldüğü Kapalıçarşı, 44 gündür açılmıyor. Esnaflardan bir kısmı ise koronavirüse yakalandı. Bu kişiler arasında 44 esnaf yaşamını yitirdi.





Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı da ilk vakadan sonra Esnaflar Derneği, Fatih Belediyesi ve İBB tarafından 3 kez dezenfekte edilmişti.





Tedbirlere karşın koronavirüs bulaşan 44 esnaf yaşamını yitirdi.